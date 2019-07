Annoncé aux côtés des Mate 20 et Mate 20 Pro, le Huawei Band 3 Pro est un bracelet connecté avant tout dédié aux sportifs. Il est aujourd’hui remisé à 69 euros sur Amazon, ce qui donne 30% de réduction quelques mois après sa sortie.

Vendu à 99 euros lors de son lancement, le bracelet connecté Huawei Band 3 Pro descend aujourd’hui à 69 euros sur Amazon, soit une économie de 30 euros sur son prix d’origine. Tout simplement le prix le plus bas jamais constaté jusqu’à maintenant.

Le Huawei Band 3 Pro reprend globalement le design de son prédécesseur, le Band 2 Pro. Il se veut néanmoins plus fin et plus agréable à porter au poignet grâce à ses 11 mm d’épaisseur qui lui permettent par exemple de passer inaperçu sous la manchette d’un pull ou d’une chemise. Toutes les interactions avec le bracelet passent par l’écran AMOLED de 0,95 pouce affichant une définition de 240 x 120 pixels. Ce dernier est entièrement tactile et le boîtier ne propose d’ailleurs aucun bouton physique.

Avant tout conçu pour les sportifs, ce bracelet connecté se veut être le compagnon idéal pendant l’effort. Il donne en effet la possibilité de choisir parmi huit activités différentes (course à pied en extérieur/intérieur, promenade en plein air, vélo en extérieur/intérieur, natation, etc.), tout en paramétrant des objectifs à atteindre (durée de l’exercice, distance à atteindre, etc.). De plus, il est étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur, vous n’aurez donc aucune crainte si vous nagez avec.

Évidemment, on retrouve également toutes les fonctionnalités basiques d’un bracelet connecté comme l’affichage de l’heure, les notifications, les messages et bien d’autres. Une fois connecté à l’application Huawei Health, le bracelet envoie à votre smartphone des tonnes d’informations collectées durant la journée. Celles-ci sont facilement consultables afin de réaliser un suivi précis de votre rythme cardiaque, du nombre de calories brûlées ou encore de l’analyse de votre sommeil.

En ce qui concerne l’autonomie, elle est considérée comme confortable avec sa batterie de 100 mAh. Dans les faits, le bracelet chinois peut tenir 7 heures avec la fonction GPS activée et jusqu’à 50 heures sans.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Huawei Band 3 Pro.

Pourquoi recommande-t-on ce bracelet ?

Un design affiné et plus discret que l’ancien modèle

Un écran AMOLED entièrement tactile

Une étanchéité certifiée jusqu’à 50 mètres

Une autonomie confortable

Le bracelet connecté Huawei Band 3 Pro est disponible à 69 euros sur Amazon en deux coloris : bleu et doré.

Retrouvez le Huawei Band 3 Pro Bleu à 69 euros

Retrouvez le Huawei Band 3 Pro Doré à 69 euros

La version noire est quant à elle proposée avec 3 petits euros supplémentaires, soit à 72 euros toujours sur Amazon.

Retrouvez le Huawei Band 3 Pro Noir à 72 euros