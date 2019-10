C'est ingénieux, le Huawei Band 4 intègre directement son câble de charge dans le bracelet.

Huawei vient de présenter son nouveau bracelet de fitness : le Band 4. La principale nouveauté est subtile mais très pratique : le câble de charge est directement intégré au bracelet.

Comme tous les bracelets de fitness, il compte les pas, mesure votre fréquence cardiaque et calcule grossièrement les calories dépensées. Il a également quelques modes sportifs d’entraînement, neuf au total. Et bien sûr, le Band 4 affiche et alerte des notifications de votre smartphone.

Ce n’est pas tout : le bracelet peut suivre les phases de sommeil en fonction de votre fréquence cardiaque. La technologie TruSleep 2.0 « détecte » les problèmes de sommeil et vous affichera diverses recommandations pour l’améliorer. Il existe également une protection contre l’eau : le bracelet résiste à une pression pouvant atteindre 5 ATM.

A l’avant, il utilise un écran TFT couleur tactile avec une diagonale de 0,96 pouce avec une définition de 80 × 160 pixels. Comme les autres bracelets de Huawei, dont le Band 3 Pro, il fonctionne avec Android et iOS via Bluetooth 4.2.

Tout cela est alimenté par une batterie d’une capacité de 91 mAh. Huawei promet sept jours avec une surveillance du sommeil et une surveillance de la fréquence cardiaque activées. En attendant son officialisation en France, le principal rival du Huawei Band 4 est le Xiaomi Mi Band 4. Plus léger, le bracelet de Xiaomi propose une autonomie plus importante, la capacité de contrôler votre musique et un meilleur écran AMOLED avec une définition de 240 × 120 pixels.