Mettez un peu de plus de Chrome dans votre vie avec ce pack Boulanger composé d’un Chromebook Packard Bell, d’un Chromecast et d’une Google Home Mini pour seulement 299 euros. Un pack sympa, si vous avez besoin d’un ordinateur d’appoint, ou d’une configuration minimaliste

Boulanger propose un pack sympathique pour les amateurs des produits et services de Google en proposant pour 299 euros seulement un Chromebook Packard Bell CB314-001 accompagné par un Chromecast 3 et un Google Home Mini. C’est environ 100 euros de moins que si les produits étaient achetés séparément. Un bundle sympathique pour un étudiant qui a besoin d’une petite machine pour de la prise de notes tout en mettant un peu de domotique chez soi par la même occasion.

Il ne faudra en effet pas exiger grand-chose de plus de PC, à ce tarif, pas de miracle, même sous Chrome OS. Le laptop dispose d’un écran de 14 pouces affichant du 1366 x 768 et embarque un petit processeur Intel Celeron à 1,1 GHz accompagné par 4 Go de RAM. Le stockage est limité à 32 Go, mais vous avez la possibilité d’ajouter une carte SD pour l’augmenter. On déconseillerait habituellement une telle configuration sous Windows mais sous ChromeOS elle devrait tourner relativement correctement, du moins pour la navigation Web ou la prise de notes avec Google Docs.

Pour le reste, pas sûr qu’il faille vraiment les présenter. Le Chromecast est un accessoire assez miraculeux que toutes les bonnes maisons high-tech devraient posséder. Il permet de diffuser des contenus vidéo de son smartphone ou de son ordinateur (via Chrome) vers sa télévision. C’est très pratique si l’on veut sortir de Twitch ou Youtube de son téléphone. Cette version, n’est en revanche pas capable de diffuser de l’UHD / 4K.

Quant au Google Home Mini, c’est l’enceinte connectée minimaliste de Google. Petit enceinte, mais son correct au regard de sa taille, et toute la puissance de Google Assistant. Si sa puissance ne permettra pas de sonoriser une soirée, elle suffira pour l’apéro entre amis, un diner en amoureux ou pour travailler en musique. C’est assez pratique pour minuter la cuisson des pâtes aussi. Sachez également Google Home Mini et le Chromecast se parlent, pour par exemple lancer une vidéo son TV à la voix.

En Bref

Un Chromebook minimaliste, mais suffisant pour de la prise de notes

Le Chromecast 3 pour mettre Youtube ou Twitch sur sa télévision

Le Google Home Mini pour se mettre à la domotique, mettre de la musique chez soi

Le « Pack Chrome » est disponible à 299 euros chez Boulanger au lieu de 397 euros séparément.

