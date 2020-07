L’Amazon Echo Plus 2 est à 69 € avec une ampoule Philips Hue offerte

Avec son intelligence artificielle évolutive Alexa et sa qualité sonore, l'Amazon Echo Plus 2 fait partie des meilleures enceintes connectées du marché. Pour les soldes, elle est aujourd'hui affichée à 69 € sur Boulanger et Amazon, qui offrent en plus une ampoule connectée Philips Hue.

Concurrente plus que sérieuse du Google Home Max et de l’Apple HomePod, l’enceinte Amazon Echo Plus offre la meilleure expérience sonore du line-up du constructeur américain. Pour seulement 69 euros, vous pourrez l’acquérir avec, en prime, une ampoule connectée Philips Hue (White) offerte sur Boulanger et Amazon. C’est une réduction de 80 euros sur son prix initial !

En bref

Un son Dolby puissant à 360°

Plusieurs Skills disponibles

Hub Zigbee intégré à l’enceinte

L’Amazon Echo Plus 2, accompagnée d’une ampoule connectée Philips Hue offerte, est affichée à 69,99 euros sur Boulanger et Amazon, contre 149,99 euros initialement. Plus de 50 % de réduction pour un pack intéressant. L’enceinte est disponible en noir, gris ou blanc.

Pour en savoir plus 👇

Avec sa robe sobre et son rond LED caractéristique au sommet, l’Amazon Echo Plus 2ème génération est l’une des enceintes connectées les plus abordables et intéressantes sur le marché. Comme toute la gamme d’Amazon, l’Echo Plus est reliée à Alexa. En plus de toutes les commandes orales qu’elle exécute, elle s’enrichit de nombreux Skills disponibles sur l’application Amazon Alexa. Vous pourrez ainsi consulter votre horoscope, une recette ou un programme télé grâce à ces ajouts.

Autre atout : l’Amazon Echo Plus 2 intègre un hub Zigbee qui permet de piloter plusieurs appareils connectés compatibles, comme les ampoules Philips Hue. Grâce à cet équipement, plus besoin d’un pont séparé qui ferait la liaison entre les deux éléments. Votre enceinte pourra détecter et contrôler facilement la lumière émise par l’ampoule offerte.

Surtout, l’enceinte du constructeur américain offre une très bonne qualité audio grâce à un son Dolby net et puissant à 360°. Avec son woofer en néodyme de 76 mm pour les graves et un tweeter de 20 mm pour les aigus, l’Echo Plus apportera un son très satisfaisant pour une soirée entre amis en toute détente. Les plus pointilleux noteront parfois quelques défauts de saturation et de précision, mais pour ce prix, l’expérience reste clairement à la hauteur. Alexa pourra diffuser de la musique d’Amazon Music, Deezer ou encore Spotify, mais pas YouTube Music ni Google Play Music.

Contrairement aux autres appareils de la gamme, l’Echo Plus 2e gen peut utiliser sa prise jack aussi bien en entrée qu’en sortie audio. Il vous sera donc possible de lancer de la musique d’un smartphone vers l’enceinte connectée, ou de brancher d’autres enceintes pour augmenter la qualité du son.

Pour découvrir la gamme d’ampoules connectées Philips Hue, vous pouvez consulter notre guide de kits de démarrage Philips Hue.

