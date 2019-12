Echo, Tablettes, Fire Stick… les meilleurs produits Amazon en promotion (et livrés avant Noël)

Les produits Amazon font d'excellents cadeaux de Noël, et certain sont en promotion en ce moment. La deuxième bonne nouvelle, et il n'est pas trop tard pour se faire livrer avant Noël.

Si vous lisez régulièrement Frandroid, vous savez que l’on recommande souvent les produits Amazon dans nos colonnes. Nous seulement pour Noël dans nos idées cadeaux, mais aussi de manière générale. La raison est simple : Amazon conçoit de très bons produits.

Si c’est toujours sympa de se les offrir, ils font aussi de très bons cadeaux de Noël. On pense notamment aux tablettes Fire, mais pas uniquement. Amazon en a bien conscience et propose en ce moment des promotions sur de nombreux produits de son cru. Voici celles que nous recommandons, livrées avant Noël.

Les tablettes Amazon Fire

Ce sont simplement les meilleures tablettes d’entrée du gamme de marché. Ce sont même les seules qui sont recommandables dans cette gamme de prix. Elles conviennent parfaitement à celles et ceux qui n’ont besoin d’une tablette que pour consulter du contenu sur un écran plus grand que son smartphone et sans la complexité d’un vrai PC. La version 7 pouces est en ce moment à 54 euros au lieu 79, le modèle HD de 8 pouces est à 79 euros au lieu de 99.

Les Amazon Echo Plus et Echo Flex

Amazon a renouvelé assez profondément sa gamme d’enceintes et de produits connectées animés par Alexa cette année. Si l’assistant est encore un peu dessous de ce que propose Google sur certains point, les « Skill » constituent une vraie valeur ajoutée aux produits en leur offrant de nombreuses fonctionnalités venues de services tiers. L’Echo Plus est encore livré avant Noël, il est affiché à 109 euros au lieu de 149 et vous avez un même une ampoule Philips Hue offerte.

Vous avez également le petit Echo Flex à moins de 20 euros au lieu de 30. Ce petit boîtier se fixe directement sur une prise électrique, qui la rend connectée. Vous communiquerez ensuite avec Alexa grâce à un petit haut parleur situé sur l’appareil. Grâce à sa prise jack, vous pourrez également y connecter une enceinte pour un son de meilleure qualité et plus puissant.

L’Echo Show 5

Les Echo Show sont des enceintes Echo, mais avec un écran. Ils fonctionnent très bien dans la cuisine pour suivre ses recettes ou dans le chambre en guise de réveil-matin surtout dans le cas du modèle 5 pouces ici présent. Achetez-en deux, et il pourront communiquer à distance, plutôt pratique pour discuter avec ses parents ou ses grands-parents. Il est disponible à 64 euros au lieu de 79. La version 10 pouces est en promotion 199 euros au lieu de 229, mais la livraison avant Noël n’est plus garantie pour ce dernier.

Les Amazon Fire Stick et Stick 4K

Les Fire Stick sont parfait pour transformer un téléviseur traditionnel en téléviseur intelligent. Il se branche sur la prise HDMI et vous avez ensuite à la version TV de Fire OS avec toutes ses applications. Le Fire Stick remplacera habilement un décodeur TV grâce à Molotov sur un TV secondaire qui serait par exemple dans une chambre.

Assez simple d’utilisation grâce à sa télécommande, c’est un petit accessoire vraiment pratique. Le modèle Full HD est à 24 euros au lieu de 39, tandis que la version 4K est à 44 euros au lieu de 59. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre test du Fire Stick 4K.

Et les Kindle ?

Malheureusement… les liseuses d’Amazon ne sont pas en promotion. Mais c’est tout de même un super cadeau de Noël. On recommande surtout le Kindle classique à 79 euros ou la version Paperwhite, dotée d’un meilleur écran à 129 euros.

Pensez à Amazon Prime

Si nous avons sélectionné des produits qui seront livrés avant Noël même sans être abonné à Amazon Prime, le meilleur moyen de s’en assurer reste de souscrire au service premium. Cela vous ouvrira en plus les portes d’Amazon Prime Video et de son riche catalogue de films et séries ainsi que nombreux autres avantages.