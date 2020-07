Profitez d’une remise inédite de 25 € sur le Google Chromecast Ultra

Le Chromecast Ultra est le dongle HDMI de Google compatible avec l'Ultra Haute Définition. Il n'est pas souvent en promotion, mais il fait une petite exception lors des soldes d'été 2020 et s'affiche à 55 euros au lieu de 79. Retrouvez tous les détails ci-dessous.

Si vous suivez l’actualité sur Frandroid, vous êtes censés savoir que Google prépare d’ores et déjà une nouvelle version de son dongle HDMI, avec une télécommande et Android TV intégré. Cependant, ce produit n’est pas près d’être disponible dans les semaines ni les mois à venir… ce pour quoi il faut aujourd’hui se tourner vers le Chromecast Ultra, la dernière version en date, pour diffuser du contenu (jusqu’en 4K) sur son téléviseur. De plus, il est à prix très réduit pour les soldes.

En bref

Toujours simple à installer et à utiliser

Une diffusion en 4K jusqu’à 30 images par seconde

Compatible Google Assistant, mais également avec Stadia

Au lieu de 79 euros habituellement, le Chromecast Ultra passe aujourd’hui à seulement 55 euros via Acheter sur Google en utilisant le code PROMOJUILLET8. Cela représente tout de même une économie de presque 25 euros sur un produit qui n’est que très rarement en promotion.

Pour en savoir plus 👇

Le Chromecast de Google est une clé HDMI qui se révèle tellement pratique au quotidien. Ce petit objet permet tout simplement de diffuser du contenu type média (photos, musiques et vidéos) sur un téléviseur directement depuis un smartphone, une tablette ou depuis le navigateur Chrome d’un PC.

C’est un jeu d’enfant à installer et à utiliser au quotidien. Une fois le Chromecast Ultra relié à votre réseau Wi-Fi via l’application Google Home (disponible sur iOS et Android), il suffit ensuite de cliquer/toucher la petite icône dédiée pour streamer le contenu sur votre téléviseur. Les fonctionnalités liées à Google Assistant sont également présentes.

La version Ultra du Chromecast permet par ailleurs de lire des contenus en 4K à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde. À ce jour, c’est tout simplement la meilleure solution de la firme de Mountain View pour visionner vos séries et films préférés, mais pas que. Il également compatible avec Stadia, la plateforme cloud gaming de Google, pour jouer aux jeux du catalogue sur votre téléviseur et dans les meilleures conditions graphiques – si et seulement si votre connexion Internet est assez performante.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test du Google Chromecast Ultra dans nos colonnes.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Chromecast Ultra.

