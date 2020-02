Netflix sur Chromecast se refait une beauté avec une nouvelle interface

Vous regardez Netflix avec un Chromecast ? Bonne nouvelle, le géant du streaming propose une nouvelle interface beaucoup plus séduisante avec des recommandations de contenus et autres petits changements.

Non Netflix n’a pas oublié les utilisateurs de Chromecast. La petite clé HDMI de Google a séduit un large public et sa compatibilité avec Netflix est une bénédiction pour beaucoup. On sait de quoi on parle. Certes, de plus en plus d’appareils sont compatibles avec la plateforme de streaming (box internet, Android TV, Apple TV, Smart TV etc.), mais le Chromecast reste une solution répandue, même si, on doit bien le dire, l’expérience reste assez basique.

Jusqu’à maintenant, on ne pouvait pas dire que Netflix sur Chromecast brillait par son esthétisme. Plutôt simpliste, l’interface semblait même parfois assez monotone. Netflix a revu sa copie et déploie une nouvelle interface pour Chromecast beaucoup plus sexy. Au programme : un écran Ready to Cast remanié ainsi que quelques ajustements sur l’écran de chargement et celui de lecture.

Netflix sur Chromecast devient (enfin) sexy

On observera le premier changement majeur sur l’écran Ready to Cast (Prêt à diffuser). Jusqu’à maintenant, cette partie était sans doute la plus terne puisqu’elle n’affichait que le logo Netflix en attendant de lancer un contenu.

Désormais, Netflix va promouvoir ses séries et films en faisant défiler des images. Si aucun élément ne l’indique pour le moment, il n’est pas impossible que Netflix choisisse les contenus mis en avant en fonction de vos goûts.

Les autres modifications sont plus discrètes. Les captures d’écran partagées par Android Police montrent quelques ajustements dans la typographie sur l’écran de chargement. Les titres par exemple semblent plus grands et davantage mis en avant. En dessous, on peut aussi voir quel épisode de quelle saison est en cours de lecture.

Sur la droite, on observera l’intégration du logo Netflix et la section Prochain épisode bénéficie elle aussi d’un léger lifting. Plus grande, elle donne plus de visibilité au compte à rebours de trente secondes avant le début du prochain épisode.

Pour le moment, Netflix n’a pas annoncé officiellement le déploiement de cette nouvelle interface. Néanmoins, Android Police assure qu’elle s’affiche déjà depuis n’importe quel Chromecast. Si vous voulez notre avis, nous sommes plutôt séduits.