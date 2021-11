Google a supprimé une fonction importante des Chromecast

Depuis Android 12, il n'est plus possible de contrôler le volume du Chromecast via un smartphone en raison d'un problème juridique.

Android 12 n’apporte pas que de nouvelles fonctionnalités, il en a également enlevé une. Sur le forum IssueTracker officiel de Google, de nombreux propriétaires de Chromecast ont signalé la disparition d’une fonctionnalité utile : la possibilité de régler le volume du téléviseur à distance grâce à son smartphone.

Dans un premier temps, Google a expliqué que la fonction avait été désactivée intentionnellement, et a assuré qu’elle serait à nouveau activée dans les prochaines versions bêta. Désormais, un salarié de l’entreprise confirme qu’elle a été limitée en raison d’un problème juridique.

Un conflit entre Sonos et Google

Pour rappel, Sonos et Google sont en conflit depuis plusieurs mois. D’après Sonos, cinq de ses brevets ont été enfreints par Google sur les enceintes Nest Audio et les Chromecast. Une première victoire a été remportée par Sonos, après la présentation des conclusions de l’International Trade Commission en août 2021 :

« Il a été conclu que les cinq brevets revendiqués par Sonos sont valides et que Google les enfreint tous. Nous sommes heureux que l’ITC ait confirmé la contrefaçon flagrante par Google des inventions brevetées de Sonos. Cette décision réaffirme la force et l’étendue de notre portefeuille, marquant une étape prometteuse dans notre quête à long terme pour défendre notre innovation contre l’appropriation illicite par les monopoles des grandes entreprises technologiques » Eddie Lazarus, Directeur juridique de Sonos

En attendant une décision de justice définitive, prévue le 13 décembre prochain, il semble que Google ait modifié le fonctionnement de ses produits. Sonos, justement, dispose bel et bien d’une fonctionnalité qui permet de contrôler le volume de ses haut-parleurs grâce aux boutons physiques du smartphone.