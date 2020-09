À 50 euros, le Chromecast Ultra n’a jamais été aussi abordable

Avec le Chromecast, Google a proposé un produit très populaire en offrant la possibilité de diffuser du contenu sur son téléviseur via internet depuis son ordinateur ou smartphone. Le modèle Ultra, compatible 4K UHD, est proposé à 49 euros au lieu de 79 chez Boulanger, une offre inédite.

Le Chromecast Ultra est la déclinaison compatible 4K HDR du dongle TV de Google. Permettant de faire de votre simple TV un téléviseur bien plus versatile, il est en promotion chez Boulanger, à 49 euros au lieu de 79.

La facilité d’utilisation du Chromecast…

Compatible 4K HDR…

Parfait pour jouer à Stadia.

Le Google Chromecast Ultra est disponible à 49 euros chez Boulanger au lieu de 79 euros.

Le concept du Chromecast est simple : un dongle que vous connectez à internet à brancher sur votre TV en HDMI pour y diffuser du contenu depuis de nombreux services via votre smartphone, tablette ou ordinateur. Le Chromecast Ultra rajoute une particularité : la compatibilité 4K HDR. Là où le Chromecast classique ne peut diffuser du contenu que jusqu’en Full HD, le Ultra permet d’avoir un contenu parfaitement adapté à la démocratisation des téléviseurs Ultra HD.

On retrouve la facilité d’utilisation du Chromecast. Lorsque l’appareil est connecté à votre réseau internet, prenez un smartphone, ordinateur ou tablette connectés au même réseau et diffusez des photos, vidéos ou musiques sur votre TV via les nombreuses applications compatibles. YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, Spotify, Google Photos, les services les plus populaires font presque tous partie de la liste.

Si vous souhaitez diffuser du contenu stocké localement sur votre appareil, pas de problèmes non plus, puisque VLC fonctionne parfaitement lui aussi. Il est donc le partenaire parfait pour tout téléviseur ne profitant pas d’un système de Smart TV ou avec un OS qui n’intègre pas autant de services.

Rajoutons aussi que le Chromecast Ultra est optimisé pour Google Stadia. Le service de cloud gaming est parfaitement adapté pour fonctionner sur votre TV avec le dongle pour que vous puissiez jouer en 4K HDR sans une console ou un PC à plusieurs centaines d’euros.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du Google Chromecast Ultra.

