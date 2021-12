Le Google Chromecast se dote d’une vraie application YouTube

Grâce à une mise à jour récente, la clé Chromecast va enfin pouvoir streamer facilement vos contenus YouTube sur un écran, tout en se servant du smartphone comme télécommande pour y naviguer.

Il était temps, serait-on tenté de dire. Les possesseurs des premiers Chromecast vont enfin pouvoir utiliser YouTube sur leur clé HDMI de la manière la plus simple possible. Jusqu’à présent, seul le Chromecast avec Google TV le pouvait, grâce à une interface plus fluide, des applications, et surtout une télécommande.

La nouvelle mise à jour déployée par Google va désormais permettre d’utiliser YouTube comme une application réelle d’un Chromecast plus ancien grâce à son smartphone mué en télécommande.

Et votre smartphone devint une télécommande

Google en a fait l’annonce sur le compte Twitter de YouTube, arguant d’une « application YouTube sur votre TV ». YouTube devient ainsi la première application à fonctionner de la sorte sur les Chromecast, avec une interface dédiée. Mais le tout est bien caché.

📺 Watching YouTube on your TV with Google Chromecast? You can use your phone as a remote to cast and control the YouTube app on your TV. Here's how: https://t.co/LdVa3Peyw3 pic.twitter.com/nAaYUKx0Sy — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 3, 2021

Il sera ainsi plus simple de parcourir ses abonnements, de visionner une vidéo recommandée ou d’accéder à des listes de lecture, grâce à votre smartphone. Pour cela, il faut chromecaster du contenu depuis votre smartphone vers l’écran en appuyant sur le bouton. Et soudainement, celui-ci devient une télécommande virtuelle avec un Pad tactile affiché, un bouton micro pour de la commande vocale et un bouton retour. C’est ce dernier qui va faire apparaître à l’écran l’interface de l’app dans laquelle vous pourrez ensuite naviguer.

Une évolution notable pour les Chromecast Ultra et de 3e génération qui ne permettaient jusque-là que de diffuser ses vidéos depuis le smartphone, les unes après les autres.

En revanche, vous ne pourrez pas utiliser votre smartphone pour baisser ou monter le volume sur votre Chromecast, en raison d’un imbroglio juridique. Mais vous pourrez également vous en remettre aux télécommandes via HDMI-CEC pour piloter votre clé HDMI.

