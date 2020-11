Le nouveau Echo Dot avec une ampoule connectée pour moins de 35 €

La petite enceinte connectée Echo Dot (4ème génération) d'Amazon est une alliée idéale pour contrôler vos objets connectés à la maison. À l'approche du Black Friday, l'Echo Dot 2020 s'accompagne d'une ampoule connectée TP-Link Tapo sur Amazon, qui propose l'ensemble à 34 euros au lieu de 74 euros.

Amazon renouvelle chaque année sa gamme d’enceintes connectées Echo. 2020 ne fait pas exception avec l’arrivée de la 4ème génération de l’Echo Dot, une enceinte compacte qui adopte cette fois-ci un format plus design. La bonne nouvelle ? Elle est déjà en promotion !

Initialement proposé à 74 euros, l’Echo Dot 2020, accompagné d’une ampoule connectée TP-Link Tapo, est désormais disponibles à 34 euros sur Amazon.

L’enceinte Echo Dot 2020 seule est également disponible à prix réduit sur Amazon, où elle passe de 59 euros à 29 euros.

Si vous souhaitez opter pour une alternative moins chère, la 3ème génération de l’Echo Dot affiche aussi un prix plus bas sur Amazon, où elle passe de 49 euros à 19 euros.

En 2020, Amazon a opéré des changements de design sur plusieurs de ces enceintes connectées. La quatrième génération d’Echo Dot adopte une nouvelle forme sphérique avec, évidemment, une surface plate pour éviter de le voir rouler. Plus haut que son prédécesseur, cet Echo Dot 2020 restera tout de même bien compact. La nouvelle génération ne se départit pas de son fameux liseré lumineux bleu, qui trouve cette fois-ci sa place à la base, et qui s’allume quand Alexa est sollicitée.

L’assistant Alexa a d’ailleurs de nombreux avantages, dont l’accès au catalogue d’Amazon et la possibilité de passer commande uniquement à la voix. Autre point fort de l’écosystème : les Skills, des mini-applications créées par des services tiers qui souhaitent s’inviter sur la plateforme : jeux, quizz, programmes d’exercice ou recettes de cuisine, etc. Les médias ont également développé leurs propres skills. Surtout, avec l’Echo Dot, il vous sera possible de contrôler avec votre voix tous vos appareils de domotique compatibles grâce au hug Zigbee intégré : serrures, caméras, ampoules… y compris l’ampoule connectée TP-Link Tapo, qui accompagne l’enceinte dans l’offre que l’on vous propose aujourd’hui. Avec l’Echo Dot, il sera tout aussi facile de définir des alarmes ou des minuteries.

L’Echo Dot est aussi une enceinte, et pour cette 4ème génération, Amazon promet de meilleures performances audio, avec des basses profondes et des aigus bien clairs. Le son s’adapte à la pièce où l’enceinte est placée. Concrètement, l’Echo Dot détecte l’acoustique de son environnement pour adapter son contenu sonore. Les plus mélomanes devront tout de même penser à connecter un système audio externe pour bénéficier d’un son vraiment puissant, puisque celui diffusé par l’enceinte ne leur sera probablement pas suffisant. En revanche, l’audio a bel et bien été amélioré par rapport à la 3ème génération, notamment grâce à sa nouvelle conception sphérique.

Enfin, le multiroom est disponible sur l’Echo Dot 2020 : cette fonction permet d’écouter de la musique simultanément sur plusieurs enceintes Echo disposées dans des pièces différentes. Pour vos séances cinéma confinées, vous pourrez aussi jumeler l’Echo Dot à la box TV Fire TV Stick.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à consulter notre test complet de l’Amazon Echo Dot 2020.

