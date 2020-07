Magic Keyboard et 256 Go, le MacBook Air 2020 perd presque 100 euros

La version 2020 du MacBook Air connait ses premières promotions des soldes. Il est aujourd'hui bradé de près de 100 euros pour atteindre 1 103 euros via Acheter sur Google.

La gamme MacBook a connu une nouvelle mise à jour en 2020 et signe notamment la disparition du clavier papillon, célèbre pour ses problèmes techniques. On retrouve alors le Magic Keyboard avec la technologie ciseaux qui avait fait son arrivée sur le MacBook Pro 16 pouces. Il se retrouve aussi sur la version Air qui profite justement d’une promotion.

En bref

L’écran LCD Retina 13 pouces

L’apparition du fameux « Magic Keyboard »

Le SSD qui passe de 128 à 256 Go de stockage

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Pro 13 2020 passe aujourd’hui à 1 103 euros via Acheter sur Google en utilisant le code promo PROMOJUILLET8. C’est une belle promotion pour un produit Apple lancé il y a deux mois seulement.

Une réduction est aussi disponible à la Fnac où le MacBook Air est bradé à 1 124 euros. Cette version n’est pas celle de base, il s’agit d’une version sur-mesure avec un Intel Core i5.

Pour en savoir plus 👇

Tout comme les MacBook Pro 16″ et 13″, la version Air a eu le droit à la mise à jour de sa fiche technique en 2020. Elle y accueille le nouveau Magic Keyboard qui signe définitivement la disparition du controversé clavier papillon. En plus de cette nouveauté appréciable, le MacBook Air voit son stockage SSD de base passer de 128 Go à 256.

Même s’il peut y en avoir, les changements sont moins notables pour le reste. On retrouve un Intel Core i3 de dixième génération cadencé à 1,1 GHz (Turbo Boost jusqu’à 3,2 GHz) épaulé par 8 Go de RAM. Concrètement, cet configuration assure sans problèmes les tâches du quotidien. Travailler sur des logiciels bureautiques ou regarder une série sur Internet n’est pas un problème.

Regarder une série ? La transition est parfaite pour introduire l’excellente dalle LCD Retina du MacBook Air 2020. Elle se dote toujours de l’affichage True Tone pour afficher un rendu des couleurs ajusté en fonction de l’environnement lumineux. Une fonctionnalité appréciable pour le commun des mortels mais qui peut être désactiver si l’on a besoin d’un étalonnage précis.

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du MacBook Air 2020.

