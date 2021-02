Ce PC gamer MSI équipé d’une RTX 3060 chute de 300 euros pour les soldes

Muni d'une RTX 3060 et d'un Intel Core i7 de 10e génération, le très bon PC gamer MSI 10UEK-067FR est actuellement en précommande, mais bénéficie déjà d'une très bonne réduction : il passe ainsi de 1599 euros à 1299,99 euros chez Cdiscount.

Doté d’une fiche technique plutôt musclée, le PC gamer MSI 10UEK-067FR a tout pour convenir aux joueurs et joueuses, tout en étant également adapté à un usage plus classique. Il a notamment le net avantage d’intégrer une RTX 3060, le tout récent GPU de Nvidia souvent en rupture de stock actuellement. Il est en plus couplé à un Intel Core i7 de 10e génération pour offrir un maximum de performance. Disponible en précommande, ce PC s’accompagne d’ores et déjà d’une réduction de 300 euros pendant les soldes.

En bref

Un écran de 17 pouces 144 Hz

i7 de 10e génération + RTX 3060 + SSD 512 Go

Un PC gamer puissant déjà en promo

D’abord proposé à 1599 euros, le PC gamer MSI 10UEK-067FR est actuellement soldé à 1299,99 euros sur Cdiscount. Il s’agit d’une précommande : la livraison s’opèrera dès le 15 février.

Pour en savoir plus 👇

Si le nouveau PC MSI 10UEK-067FR affiche clairement son identité gaming avec son clavier rétroéclairé SteelSeries aux couleurs variées, sans pour autant être trop tape-à-l’oeil, il se démarque aussi par sa finesse, ce qui sera plutôt appréciable si l’on souhaite le transporter. Il intègre un écran Full HD de 17,3 pouces aux bordures plutôt fines et dispose d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour profiter d’une expérience de jeu fluide et très confortable au quotidien.

Les performances ne seront pas en reste grâce à une fiche technique très soignée. Le PC embarque ainsi un processeur Intel Core i7 10750H (10e génération) à six cœurs cadencé à 2,6 GHz (boost jusqu’à 5 GHz), associé à la puissante carte graphique RTX 3060 de Nvidia. Tout ce beau monde vous permettra de faire tourner les jeux les plus gourmands sans aucun souci, y compris avec des graphismes élevés. Le tout sera épaulé de 16 Go de mémoire vive, et d’un SSD de 512 Go qui apportera quant à lui plus de rapidité au lancement de la machine, de Windows 10 et des jeux, ainsi que des temps de chargement considérablement réduits. Autant vous dire qu’avec une telle puissance, les sessions de jeux se dérouleront de manière très réactive, tout comme d’autres tâches classiques comme de la bureautique ou du montage vidéo.

Côté autonomie, et comme la majorité des PC gamer, on ne s’attend pas à des miracles : le constructeur annonce 7h d’utilisation loin du chargeur. Veillez donc à rester près d’une prise pour ne pas risquer de tomber en rade en pleine partie. Enfin, la connectique est complète avec 3 ports USB, un port USB-C, un port HDMI, une sortie casque et une entrée micro, ainsi qu’un port LAN.

