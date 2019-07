Avec ses performances élevées, son autonomie au-dessus du lot et son petit prix, le Xiaomi Redmi Note 7 est sans aucun doute le smartphone milieu de gamme que l’on recommande les yeux fermés. Avec une promotion, c’est encore mieux. Le Xiaomi Redmi Note 7 est aujourd’hui disponible sur Gearbest à partir de 125 euros seulement. Retrouvez les détails ci-dessous.

Le rapport qualité/prix du Xiaomi Redmi Note 7 ne cesse d’être de plus en plus intéressant. On trouve aujourd’hui sur Gearbest le modèle 3+32 Go à 125 euros grâce au code promo GBN7332BLACK (au lieu de 199 euros) et la version 4+128 Go passe à 163 euros (au lieu de 259 euros) avec un autre code promo, GBNOTE7128. Les prix sont les plus bas constatés jusqu’à maintenant.

Si le Xiaomi Redmi Note 7 s’appuie sur les bases instaurées par son excellent prédécesseur (le Redmi Note 5), il doit surtout son succès grâce à une montée en gamme flagrante par rapport aux anciens modèles, tout en conservant un prix tout doux. Il commence par intégrer un SoC plus performant, le Snapdragon 660 à la place du 636, épaulé par 3 ou 4 Go de mémoire vive selon la version choisie. Cette configuration se veut bien plus puissante pour profiter d’une expérience utilisateur parfaitement fluide d’une part, mais aussi pour faire tourner quelques jeux 3D d’autre part.

On ne change pas une équipe qui gagne du côté de l’autonomie avec une batterie de 4 000 mAh toujours aussi efficace (cette fois-ci rechargeable via USB-C). Toutefois, c’est la partie photo qui va également se mettre à jour. Avec son module double capteur 48 + 5 mégapixels (contre 12 + 5 mégapixels pour le Note 5), il est désormais capable de prendre des clichés très réussis dans la majorité des situations et c’est amplement suffisant pour cette gamme de prix.

Le smartphone chinois se pare d’ailleurs d’une nouvelle robe élégante. Fini l’effet plastique au dos, on retrouve désormais une belle surface en verre protégée par du Gorilla Glass avec des reflets plutôt jolis. En devanture, on apprécie fortement l’écran IPS LCD de 6,3 pouces presque totalement borderless qui opte pour une petite encoche discrète.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test détaillé du Xiaomi Redmi Note 7.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Le rapport performances/prix quasi imbattable

Une autonomie avec un grand A

Une partie photo améliorée

Un design résolument plus moderne que ses aînés

Grâce au code promo GBN7332BLACK, la version 3+32 Go du Xiaomi Redmi Note 7 est aujourd’hui remisée à 125 euros sur Gearbest, contre 199 euros habituellement.

Retrouvez le Redmi Note 7 3/32 Go à 128 euros

GBN7332BLACK

Si vous souhaitez acquérir le modèle le plus boosté avec 4 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage, il est aujourd’hui proposé sur Gearbest à 163 euros en utilisant le code promo GBNOTE7128, au lieu de 259 euros sur le Mi Store.

Retrouvez le Redmi Note 7 4/128 Go à 163 euros

GBNOTE7128