Article sponsorisé par SFR

Pour le lancement du Galaxy Note 10, SFR propose un tarif très avantageux sur le tout nouveau terminal très haut de gamme de Samsung. L’opérateur vous permet d’économiser près de 200 euros sur l’achat du terminal en cumulant plusieurs remises. Explications.

Le Galaxy Note 10 est officiel, et cette année Samsung a prévu deux versions : le Galaxy Note 10 et le Galaxy Note 10+. Peu importe le modèle que vous choisissez, SFR propose de bien jolies réductions sur le terminal. Non seulement l’opérateur le propose à prix réduit, mais il s’ajoute par ailleurs un bonus de reprise de 100 euros si vous revendez votre ancien mobile.

Nu, le Galaxy Note 10 est au prix de 959 euros, tandis que le Galaxy Note 10+ est à 1109 euros pour les versions de base avec 256 Go de stockage. Chez SFR, si vous les achetez avec le forfait 60 Go, ils tombent à 319 ou 449 euros à la commande puis 8 euros par mois pendant 24 mois soit 192 euros pour un total de 511 et 641 euros. Presque moitié prix !

Si vous souhaitez en savoir en plus sur les terminaux, vous pouvez lire notre prise en main des Galaxy Note 10 et Note 10+.

100 euros de bonus reprise sur votre ancien smartphone

Sur ce prix déjà intéressant, Samsung propose pour le lancement de son smartphone un bonus reprise d’un montant de 100 euros. Le fonctionnement est le suivant : Samsung reprend votre ancien smartphone contre un montant en euros établi en fonction de l’appareil auquel s’ajoutent automatiquement 100 euros si vous avez acheté un Galaxy Note 10.

Si vous possédez un Galaxy Note 9 en bon état et que vous souhaitez passer au Note 10 alors votre smartphone est repris 310 euros + 100 euros bonus. 410 euros de gagnés que vous recevrez dans une quinzaine de jours à compter de la réception du smartphone. Plus le terminal que vous revendez est récent, plus la reprise sera élevée.

Les modalités de l’offre sont précisées sur le site de Samsung et c’est également là que vous pourrez estimer le montant de la reprise de votre mobile. Notez qu’il faudra faire parvenir l’étiquette de la boîte du Galaxy Note 10 pour que Samsung puisse s’assurer que vous êtes bien éligible au bonus reprise. Vous recevez le montant par virement ou chèque une quinzaine de jours après la réception de votre ancien appareil.

Le forfait 60 Go de SFR en détail

Il faudra tout de même bien évidemment ajouter le prix du forfait dans l’équation. Le forfait 60 Go de SFR est proposé à 30 euros par mois la première année puis 45 euros. Il inclut les appels et SMS illimités en France, ainsi qu’une enveloppe de 60 Go de data en 4G+ valable elle aussi en France et dans les DOM. Les MMS sont illimités en France, mais décomptés de l’enveloppe data à l’étranger.

L’enveloppe de données est totalement utilisable en Europe (au sens large, Andorre et Suisse inclus) ainsi que dans les DOM, y compris Mayotte. Il en va de même pour les appels et SMS illimités qui sont valables eux aussi en Europe et dans les DOM. En clair, vous utilisez votre forfait dans ces régions exactement comme vous le feriez en France à l’exception des MMS.

Le forfait 60 Go confère 4 avantages smartphones en plus : un téléphone à prix préférentiel — nous avons pu le voir plus haut — ; à l’avenir votre prochain smartphone sera au meilleur prix ; en cas de perte, vol ou casse, SFR vous prête un téléphone et vous avez enfin droit à 1 Go de d’internet mobile offert en plus.

On fait les comptes

Faisons maintenant les comptes pour le Galaxy Note 10 : SFR demande 319 euros à la commande puis 8 euros par mois pendant 24 mois. C’est 511 euros. Il faut déduire au minima 100 euros pour la reprise de votre ancien terminal soit 411 euros. Ensuite, le forfait 60 Go coûte 10 euros de plus par mois avec un mobile, soit 240 euros sur deux ans. On ajoute enfin 10 euros pour la carte SIM.

Le smartphone, tous les coûts supplémentaires compris, vous revient donc au maximum à 761 euros, soit 198 euros de réduction. Franchement intéressant pour un terminal très haut de gamme qui vient de sortir. L’addition est d’autant moins douloureuse que vous n’aurez à débourser que 339 euros d’un seul coup au moment de la commande. Pour le Galaxy Note 10+, il suffit d’ajouter 150 euros au calcul.

