Article sponsorisé par FNAC Darty

Pour la rentrée, et pour faciliter le retour à l’école ou au travail, les enseignes FNAC et Darty proposent de nombreux articles en promotions. Découvrez notre sélection de téléphones, qui comprend des références de chez Honor, Huawei et Samsung.

Voilà, le mois d’août touche à sa fin et avec lui la sacro-sainte période des vacances. Pour faire passer la pilule, les enseignes FNAC et Darty proposent de nombreuses promotions pour préparer au mieux le « Back to School ». Découvrez notre sélection de cinq smartphones à prix réduit.

Le Honor View 20 à 399 euros

Le Honor View 20 a été la bonne surprise d’Honor du début de l’année 2019. La filiale de Huawei est parvenue à proposer un smartphone très équilibré à un prix attractif. À l’avant, on retrouve une dalle IPS LCD de 6,4 pouces avec un poinçon où loge le capteur frontal de 25 mégapixels. À l’arrière, on retrouve le capteur d’empreintes avec un capteur photo principal de 48 mégapixels et une caméra ToF 3D, pour mesurer les distances. Deux éléments qui font du Honor View 20 un très bon téléphone pour prendre des photos, de jour comme de nuit. À l’usage, ce téléphone propose d’excellentes performances et une autonomie épatante de deux jours.

Lancé au prix de 549 euros au début d’année, le Honor View 20 est disponible cette semaine au prix de 399 euros sur le site de la FNAC pour une durée limitée.

Le Honor View 20 à 399 euros

Huawei P30 avec écouteurs FreeBuds Lite à 599 euros

Le Huawei P30 est l’autre sensation du début d’année, mais du côté de Huawei cette fois. Sorti dans l’ombre du P30 Pro, le Huawei P30 reprend une bonne partie des caractéristiques de son grand frère, mais dans un format plus compact avec un écran OLED de 6,1 pouces. Au dos du téléphone, on retrouve une triple caméra avec un capteur principal, un téléobjectif (pour le zoom hybride x5) et un objectif ultra grand-angle. Une configuration qui fait du Huawei P30 l’un des meilleurs photophones du marché, de par la qualité des photos et la polyvalence de ce triple objectif. Et comme d’habitude chez le haut de gamme de Huawei, le P30 profite d’une excellente autonomie et de performances de haut vol.

Lancé au prix de 799 euros, le Huawei P30 est disponible au prix de 599 euros sur le site de Darty. Cerise sur le gâteau, le smartphone vient accompagné d’une paire de FreeBuds Lite, des écouteurs true wireless de Huawei.

Huawei P30 + FreeBuds Lite à 599 euros

Le Samsung Galaxy S10e à 599 euros

Le Samsung Galaxy S10e est lui aussi un excellent smartphone compact de l’année 2019. Il partage également une bonne partie de sa fiche technique avec les Galaxy S10 et S10+, mais avec un excellent écran OLED de 5,8 pouces. L’utilisation à une main est parfaite, et son capteur d’empreintes situé sur le côté tombe parfaitement sous le pouce. Côté photo, le Samsung Galaxy S10e ne propose « que » deux caméras arrière proposant un objectif classique ainsi qu’un ultra grand-angle. Pas de zoom optique x2 donc, mais est-ce vraiment utile ? Les deux capteurs utilisés font un excellent travail, aussi bien en photo qu’en vidéo. Et si vous avez gardé un mauvais souvenir des téléphones Samsung à cause de leur interface, sachez que c’est de l’histoire ancienne avec One UI. L’une des meilleures versions d’Android proposées sur le marché actuellement.

Lancé au début de l’année 2019, le Samsung a affiché un prix de 759 euros à son lancement. Il est aujourd’hui disponible à 599 euros sur le site de la FNAC grâce à une ODR de Samsung. Et si vous souhaitez vous débarrasser d’un ancien téléphone, il est également possible de cumuler cette offre avec un bonus de reprise de 100 euros, ce qui fait descendre le prix du Samsung Galaxy S10e à 499 euros. Et ce sans compter la valeur du téléphone repris.

Le Samsung Galaxy S10e à 599 euros avec ODR

Le Huawei P Smart 2019 avec enceinte et flip cover à 199 euros

Il n’y pas que dans le marché du haut de gamme que Huawei en impose. Le Huawei P Smart 2019 en est la preuve puisque c’est l’un des meilleurs téléphones de milieu de gamme de l’année. Sur la face avant, on retrouve une très bonne dalle IPS LCD de 6,21 pouces fendue d’une petite encoche en forme de goutte d’eau. Côté performances, le Kirin 710 équipe ce téléphone. C’est le très bon processeur milieu de gamme de Huawei, capable de fournir une expérience très fluide et même pour des jeux gourmands. Comme de nombreux téléphones milieu de gamme, le Huawei P Smart 2019 est capable de prendre de très belles photos lorsqu’il fait jour, mais aura plus de difficulté dès lors que la lumière manque.

Pour la rentrée, le Huawei P Smart 2019 est affiché au prix promotionnel de 199 euros chez Darty. Difficile de ne pas le conseiller à ce prix-là. D’autant plus qu’il vient accompagné d’une enceinte Bluetooth Huawei et d’une coque (avec rabat) officielle.

Huawei P Smart 2019 + enceinte + flip cover à 199 euros

Samsung Galaxy A10 à 149 euros

Cette année, Samsung a revu entièrement ses téléphones de milieu de gamme en proposant une refonte de sa gamme A. Le Samsung Galaxy A10 est le plus abordable de cette gamme, mais pas le moins intéressant. À 149 euros, il propose des prestations remarquablement équilibrées pour cette gamme de prix. Et c’est notamment sur la photo qu’il impressionne, en proposant de très belles photos compte tenu de son positionnement tarifaire. Les performances sont également satisfaisantes pour le prix, et l’autonomie est excellente puisqu’il pourra tenir facilement une journée d’utilisation intensive.

Vous pouvez retrouver le Samsung Galaxy A10 à 149 euros sur le site de la FNAC.

Le Samsung Galaxy A10 à 149 euros