Le Xiaomi Redmi Note 7, réputé pour son excellent rapport qualité-prix est encore moins cher durant le Black Friday de Cdiscount. Son prix passe de 199 à 159 euros. Difficile de trouver mieux.

Le Black Friday a encore frappé, et cette fois-ci, sur un smartphone qui avait déjà un excellent rapport qualité-prix : le Xiaomi Redmi Note 7. Avec 40 euros de réduction, il est difficile de trouver mieux pour un smartphone à 160 euros.

Le Xiaomi Redmi Note 7 en bref

Un design dans la tendance

Une énorme autonomie

Un rapport qualité-prix presque imbattable

Le Xiaomi Redmi Note 7 est disponible chez Cdiscount au prix de 159 euros au lieu de 199,90 euros avec 32 Go de stockage interne.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 7 à 159 euros chez Cdiscount

Le Xiaomi Redmi Note 7 en détail

Quand on regarde le Xiaomi Redmi Note 7 et qu’on le compare aux autres smartphones du même prix, on a du mal à lui trouver des défauts. Il s’adapte à la tendance de l’encoche en forme de goutte d’eau, possède des bordures assez minimes et un dos en plastique imitant le verre des flagships actuels avec un capteur d’empreinte digitale en prime.

À l’avant, l’écran IPS LCD de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels est vraiment bon même si les couleurs tirent un peu trop vers le bleu. Heureusement, ce problème est facile à corriger depuis les paramètres du smartphone. Pour les performances, il n’y a rien à redire, le Snapdragon 660 rend le Redmi Note 7 surpuissant par rapport à la concurrence. Avec sa batterie de 4000 mAh, on peut durer 2 jours, voire plus, loin d’un chargeur.

Le seul point faible de ce smartphone est sa partie photo qui reste cette fois-ci en accord avec sa gamme de prix et n’étonne pas. De jour c’est bien, de nuit c’est « bof », vous ne remplacerez pas votre appareil photo préféré avec ce Redmi Note 7. Pour plus d’informations et pour connaitre notre avis complet sur ce smartphone, rendez-vous sur notre test détaillé.

Le Xiaomi Redmi Note 7 est disponible chez Cdiscount au prix de 159 euros au lieu de 199,90 euros avec 32 Go de stockage interne.

Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 7 à 159 euros chez Cdiscount

Ne ratez aucune offre du Black Friday

Du 25 novembre jusqu’au lundi 2 décembre et le Cyber Monday, c’est la Black Friday Week sur FrAndroid. Nous vous proposons toute la semaine les meilleures offres sélectionnées par l’équipe FrAndroid Bons Plans. Nous choisissons soit de bons produits, soit de bons prix et bien souvent les deux en même temps.

Pour ne rater aucune offre, vous pouvez vous rendre sur notre article dédié au Black Friday 2019. Il regroupe toutes les promotions qui nous ont séduites. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec le compte Twitter FrAndroid Bons Plans et la page Facebook FrAndroid Bons Plans.