À 169 euros, l’OPPO A9 2020 devient aussi intéressant qu’un Redmi Note 8T

Pour qui cherche un smartphone milieu de gamme convenable sous la barre des 200 euros, l’OPPO A9 2020 reste un bon choix. Ainsi, durant les French Days, vous pouvez le dénicher à la Fnac et Darty pour 169 euros en cumulant remise immédiate et ODR.

Débarqué en fin d’année dernière, l’OPPO A9 2020 fait face à une sérieuse concurrence (on pense notamment au Redmi Note 8 Pro). Pour autant, le OPPO A9 2020 est, et reste un smartphone milieu de gamme tout à fait correct, surtout lorsque son prix dégringole sous les 200 euros. Et c’est le cas durant ces French Days 2020, puisque la Fnac/Darty lui offre une belle réduction.

En bref :

Une autonomie musclée

Un bel écran bien lumineux

Des photos de bonne qualité

L’OPPO A9 2020 est alors vendu 169 euros au lieu de 229 euros sur fnac.com et Darty, soit une baisse de 60 euros en cumulant la remise immédiate avec l’ODR valable jusqu’au 23 juin 2020.

Pour en savoir plus

Une chose est sûre, vous ne serez pas en terre inconnue avec l‘OPPO A9, tant son design maîtrisé est classique. En effet, son écran IPS LCD de 6,5 pouces à la définition 1 600 x 720 pixels est agrémenté d’une encoche en goutte d’eau pour la caméra frontale. Du déjà vu en somme. Cela dit, la dalle du OPPO A9 2020 profite d’une belle luminosité.

Sous le capot, on trouve un SoC Snapdragon 665, ainsi que 4 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Au quotidien, l’OPPO A9 2020 se montre fluide, même en jeu. Attention cependant, les titres les plus gourmands auront tendance à drainer sérieusement les performances. Côté autonomie, l’OPPO A9 2020 fait un quasi-sans-faute. Sa batterie de 5 000 mAh lui permet de tenir aisément deux jours. Dommage que sa recharge flirte avec les deux heures.

Avec son quadruple capteur dorsal ( 48 + 8 + 2 + 2 mégapixels), l’OPPO A9 2020 dégaine une grande polyvalence photo. Vous obtiendrez donc des clichés de bonne facture pour cette gamme de prix, quelle que soit la situation.

Pour en apprendre plus, nous vous conseillons la lecture de notre test du OPPO A9 2020.

