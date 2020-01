TOUS les Apple iPad sont en promotion chez Amazon (Pro, Air, Mini…)

Les tablettes tactiles d’Apple font partie des meilleures du marché, bien loin devant Android. Intéresses ? Elles sont actuellement toutes en promotion chez Amazon, en passant par l’iPad Pro, l’iPad Mini, l’iPad Air et le même dernier iPad 10.2 de 2019. Retrouvez le détail des différentes offres ci-dessous.

Les produits Apple ne sont que très rarement en promotion, ce pour quoi il faut en profiter rapidement quand des promotions tombent, comme c’est le cas aujourd’hui sur tous les récents modèles d’iPad. Voici les offres en un clin d’œil :

L’Apple iPad 10.2 à 314 euros

L’iPad 2019 de la septième génération est à ce jour la tablette la plus abordable disponible chez Apple. Ce n’est pas une grande évolution par rapport à son prédécesseur, notamment à cause d’une fiche technique identique. On retrouve toujours la puce A10 Fusion pour une expérience fluide au quotidien, l’autonomie estimée à une dizaine d’heures (rechargeable par le port Lightning) ou encore le même duo de caméras 8 mégapixels à l’avant et à l’arrière. Les seules différences viennent de la largeur d’écran, qui passe de 9,7 à 10,2 pouces, et de la présence d’un Smart Connector pour y connecter un clavier.

N’hésitez pas à consulter notre test complet de l’iPad 2019.

En bref

L’écran Retina de 10,2 pouces

La compatibilité avec l’Apple Pencil

Le Smart Connector pour connecter un clavier

Au lieu de 389 euros, l’Apple iPad 10.2 de 2019 (Wi-Fi + 32 Go) est aujourd’hui disponible à 317 euros sur Amazon, soit une économie de 75 euros sur le prix d’origine de la tablette abordable d’Apple.

L’Apple iPad Mini 5 à 395 euros

L’iPad Mini 5 est une tablette tactile qui a la particularité d’être incroyablement compacte. Son écran Retina s’étend sur une diagonale de 7,9 pouces seulement, ce qui est idéal pour celle et ceux qui souhaitent transporter facilement leur tablette Apple. Ne vous fiez pas à sa petite taille, il propose la même puissance que les grands avec la puce A12 Bionic et la même autonomie d’une dizaine d’heures environ. De plus, ce modèle de 2019 est désormais compatible avec l’Apple Pencil.

En bref

Son format compact

La puissance et l’autonomie des grands

Désormais compatible avec l’Apple Pencil

Au lieu de 459 euros, l’Apple iPad Mini 5 (Wi-Fi + 64 Go) est aujourd’hui disponible à 395 euros sur Amazon, soit une économie de 64 euros sur le prix d’origine de la petite tablette d’Apple.

L’Apple iPad Air 2019 à 458 euros

L’iPad Air de 2019 est une tablette extrêmement légère malgré tout ce qu’elle propose à l’intérieur de sa coque. Pour moins de 500 grammes et une fine épaisseur de 6,1 mm seulement, on retrouve tout de même un bel écran Retina de 10,5 pouces, la même puissance que les autres avec la puce A12 Bionic et une autonomie estimée à plus d’une dizaine d’heures également. C’est le parfait compromis si vous n’avez pas le budget pour un iPad Pro, d’autant plus qu’il propose aussi un port Smart Connector et une compatibilité avec l’Apple Pencil.

En bref

Un iPad tout en légèreté et en finesse

La puissance de la puce A12 Bionic

Smart Connector et Apple Pencil compatible

Au lieu de 569 euros, l’Apple iPad Air 2019 (Wi-Fi + 64 Go) est aujourd’hui disponible à 458 euros sur Amazon, soit une économie de 111 euros sur le prix d’origine de la tablette poids plume d’Apple.

L’Apple iPad Pro (11 pouces) 817 euros

L’iPad Pro est quant à lui la tablette la plus haut de gamme pour Apple. Son design effet borderless est très séduisant, d’autant plus que son écran Liquid Retina de 11 pouces est d’une qualité impressionnante, surtout avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Il est propulsé par la puce A12X Bionic, une configuration tellement performante qu’il est considéré aujourd’hui comme l’une des tablettes les plus puissantes du marché. L’autonomie est toujours d’une dizaine d’heures. Enfin, le Smart Connector et l’Apple Pencil sont également de la partie. De plus, la tablette peut même servir de tablette graphique grâce à la nouvelle mise à jour d’iPad OS. Un dernier mot ? USB-C.

En bref

Son écran Liquid Retina 120 Hz

Sa puissance grâce à la puce A12X Bionic

Les nouvelles fonctionnalités pratiques d’iPad OS

Au lieu de 899 euros, l’iPad Pro (Wi-Fi + 64 Go) est aujourd’hui disponible à 817 euros sur Amazon, soit une économie de 82 euros sur le prix d’origine de la tablette premium d’Apple.

