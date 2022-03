Face à la grogne des joueurs, Xbox améliore le cloud gaming sur iPhone et iPad

Pour généraliser l'utilisation de son service de cloud gaming sur tous les supports possibles, Xbox s'applique à l'améliorer en permanence. Et quand les joueurs sur iPhone ou iPad râlent, ils sont entendus et l'expérience en profite.

Les possesseurs d’iPhone et iPad ont été entendus. Mécontents de l’expérience cloud gaming proposée sur iPhone et iPad à la différence des appareils Android, PC et même Mac, les abonnés au Xbox Game Ultimate en avaient fait part à Microsoft. Et en début de semaine, la firme américaine a annoncé des améliorations de performances notables.

Dans un billet de blog, Xbox a expliqué avoir boosté l’expérience sur les iPhone et iPad pour rendre le tout plus fluide et réactif. Si vous avez déjà joué en cloud gaming sur votre iPad, vous avez noté bien plus de ralentissements, de freeze et de latence que sur Android ou à distance sur PC. Disponible bien avant l’arrivée du Xbox Cloud Gaming sur les produits à la pomme, le service Console Streaming –qui permet de démarrer sa Xbox à distance et de jouer à ses jeux stockés dessus– a longtemps été bien plus stable que son comparse.

C’est désormais du passé. Xbox ne communique pas vraiment sur les améliorations techniques apportées, mais note « une augmentation significative des commentaires positifs des joueurs » depuis la mise en œuvre de ces changements et un temps de jeu 35 % plus long avec un bien meilleur engagement.

Comment jouer sur iPhone et iPad ?

À la différence des autres appareils compatibles, vous devez passer par Safari et aucun autre navigateur.

Lancez Safari et tapez www.xbox.com/fr-FR/play.

Rentrez vos identifiants Microsoft en haut à droite.

Vous pouvez lancer les jeux.

Pour associer une manette Xbox ou PS5 DualSense depuis les paramètres Bluetooth.

Sur votre iPhone ou iPad, appuyez sur Partager, puis Sur l’écran d’accueil.

