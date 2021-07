iOS 15 : comment utiliser sa manette de jeu pour contrôler son iPhone ?

Avec l'arrivée prochaine d'iOS 15, l'accessibilité fait un bond de géant sur iPhone et iPad. Les commandes et options étaient déjà nombreuses. La marque à la pomme va encore plus loin. Et pour faciliter l'utilisation de ses appareils, vous pourrez même avoir recours... à votre manette de jeu.

Avoir un appareil utilisable par le plus grand nombre, quels que soient le niveau et le type de handicap. Chez Apple, c’est devenu un sacerdoce et un passage obligé à chaque nouvelle mouture de système d’exploitation. Le prochain iOS 15, actuellement déployé en bêta publique depuis cette semaine, n’y coupe pas et porte en lui de très nombreuses options liées à l’accessibilité.

Mais comme toujours, ne croyez pas que celles-ci ne soient réservées qu’aux personnes ne pouvant pas utiliser pleinement tous leurs moyens. Bon nombre de ces nouvelles fonctions finissent souvent par servir à la majorité.

Parmi les nouveautés, Apple a déployé la possibilité d’utiliser des commutateurs externes (switches) d’un nouveau genre : les manettes de jeu. Il était déjà possible de connecter en Bluetooth à votre iPhone de très nombreux modèles, dont désormais la DualSense de la PlayStation 5 ou bien la Xbox Controller des nouvelles Xbox Series X et Series S, pour jouer. Les manettes peuvent désormais vous servir à gérer votre smartphone et même la manette adaptative de Xbox si vous avez besoin de paramétrer des contrôles adaptés à vos difficultés de motricité.

Comment utiliser votre manette comme switch ?

Allez dans les Réglages, puis dans Accessibilité.

Défilez jusqu’à la partie « Physique et motricité » et choisissez « Contrôle de sélection ».

Le menu Réglages d’iOS 15 // Source : FRANDROID Le menu Accessibilité de l’iPhone // Source : FRANDROID

Activez l’onglet « Contrôle de sélection » pour que les contrôles soient activés.

Allez dans « Boutons ».

Ajoutez un appareil Bluetooth en activant le jumelage et sélectionnez l’appareil dans la liste.

Le menu Contrôle de sélection de l’iPhone // Source : FRANDROID

Retournez ensuite dans la partie « Boutons » et appuyez sur « Ajouter un bouton ». Allez ensuite dans la source « Externe »

Vous pouvez alors attribuer à chaque bouton une fonction. Votre manette allumée, appuyez sur n’importe quel bouton. Sur l’écran de l’iPhone, une fenêtre apparaît pour nommer le bouton. Ensuite, attribuez une fonction.

Donnez un nom au bouton choisi Les réglages des boutons Accessibilité // Source : FRANDROID La liste des commandes de la manette // Source : FRANDROID

Vous pouvez ensuite utiliser les boutons de votre manette pour commander l’iPhone, à l’exception des sticks qui ne peuvent servir réellement. Les orientations de la croix peuvent être utilisées, en revanche, ainsi que le bouton Xbox ou PS de la manette pour revenir, par exemple, à l’accueil de l’iPhone.

Par la suite, une fenêtre avec un encadré bleu apparaîtra pour que vous sachiez quelle zone de l’affichage vous pouvez contrôler avec votre manette, naviguer à l’intérieur et accéder aux apps en fonction des paramètres que vous avez attribués.