Surface Go 2 : le prix de tablette abordable de Microsoft est déjà en baisse

Lancée il y a deux mois environ, la Surface Go 2 profite d'ores et déjà des promotions pour s'afficher à prix réduit sur Amazon. Tous les modèles de cette nouvelle version de la tablette abordable de Microsoft sont concernés. Faites votre choix !

La gamme Surface Go permet à Microsoft de proposer des tablettes plus abordables que ses Surface Pro, tout en bénéficiant des mêmes principaux avantages : c’est-à-dire un grand écran tactile au format 2:3 tournant sous Windows. Cette nouvelle mouture apporte évidemment quelques nouveautés qui sont, pour le coup, accessibles à prix réduit aujourd’hui.

En bref

L’écran passe à 10,5 pouces

L’autonomie de plus de 10 heures

La qualité améliorée des micros pour les appels

Au lieu de 459 euros, la Microsoft Surface Go 2 équipé d’un Intel Pentium Gold 4425Y, avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, est aujourd’hui disponible à 409 euros sur Amazon. Le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est quant à lui affiché à 559 euros au lieu de 629.

On note également une réduction de 90 euros sur la Surface Go 2 avec un Intel Core M3 plus performant et disposant d’une compatibilité 4G. Elle passe alors de 829 à 739 euros.

Pour en savoir plus 👇

La Microsoft Surface Go 2 est une évolution mineure du premier modèle. On le constate tout d’abord par un design très similaire entre l’ancien et le nouveau modèle. La seule réelle différence vient de son écran qui s’appuie désormais sur une dalle tactile « Pixel Sense » de 10,5 pouces affichant une définition Full HD+ de 1 920 x 1 280 pixels.

Cela se remarque ensuite par sa fiche technique identique à la Surface Go première du nom. Sans surprise, on retrouve alors un processeur Intel Pentium Gold 4425 Y cadencé à 1,7 GHz, accompagné d’un GPU Intel HD Graphics 615 et 4 ou 8 Go de mémoire vive, selon le modèle choisi. Cette configuration peut donc paraître un peu vieillissante, mais elle est tout de même capable de faire tourner la bonne majorité des applications proposées sous Windows 10 S (une version allégée, où toutes les installations logicielles passent par le Microsoft Store).

Des améliorations sont enfin notables au niveau de l’audio avec l’intégration de la technologie « Studio Mics ». Cette dernière clarifie la voix et atténue le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal si vous passez de nombreuses heures de la journée en visioconférence, par exemple. La vidéo passe d’ailleurs par une caméra frontale 5 mégapixels de bonne facture. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

Ce n’est pas tout, la Microsoft Surface Go 2 se met également à jour avec les nouvelles normes modernes, comme le Bluetooth 5.0 ou le Wi-Fi 6.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Microsoft Surface Go 2.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Microsoft Surface Go 2.

