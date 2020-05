Microsoft Surface Go 2 dévoilée officiellement : écran plus grand et puissance améliorée

La Microsoft Surface Go 2 a été officiellement présentée. Voici toutes les informations qu'il faut connaître sur la nouvelle tablette dite « accessible » de la firme de Redmond.

« Un appareil formidable pour tous les membres de votre entreprise ou de votre famille ». C’est en ces mots qu’est présentée officiellement la Microsoft Surface Go 2. Cette tablette s’était déjà montrée en avant-première ce matin, la voici présentée.

La Surface Go 2 est donc la nouvelle tablette de Microsoft et se positionne sur un segment un peu plus abordable que les modèles haut de gamme de cette famille de produits proposée par la firme de Redmond. Par rapport à la première génération, le produit s’équipe d’un plus grand écran de 10,5 pouces Pixel Sense avec une définition de 1920 x 1280 pixels pour une résolution de 220 ppp.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures tablettes tactiles en 2020 ? Comparatif

À l’intérieur, on retrouve une puce Intel Core M de huitième génération — m3-8100Y — « pour la première fois ». L’entreprise promet ainsi des performances 64 % plus rapides que sur le premier modèle. À noter que cela vaut seulement pour le modèle le mieux loti. La version de base de la tablette se contente d’un Intel Pentium Gold — 4425Y a priori.

Une autonomie de 10 heures selon Microsoft

Côté audio, Microsoft écrit avoir intégré sa solution Studio Mics qui permet de profiter d’une meilleure qualité d’appel avec une voix plus claire et un bruit de fond atténué. Vos conversations vidéo reposeront aussi sur un capteur photo frontal de 5 mégapixels. Pour le module photo arrière, l’accent est plutôt mis sur la nouvelle application caméra qui permet de scanner plus facilement des documents ou les inscriptions sur un tableau de réunion.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

En ce qui concerne la batterie, nous savons seulement que Microsoft promet une autonomie de 10 heures. La Surface Go 2 fonctionne avec un stylet Surface Pen et peut aussi être personnalisé avec un clavier Surface Go Type décliné en quatre coloris : gris platine, noir, rouge et bleu.

Prix et disponibilité de la Microsoft Surface Go 2

La date de commercialisation est fixée au 12 mai prochain dans plusieurs pays du monde, dont la France, la Belgique et la Suisse. Pour la France, justement, la firme a communiqué les prix de base, mais sans entrer dans les précisions :

Surface Go 2, version Wi-Fi, à partir de 459 euros ;

; Surface Go 2, version 4G, à partir de 829 euros.

Pour aller plus dans le détail, il faut savoir que, aux États-Unis, le prix de la tablette démarre à 399 dollars (369 euros HT). L’acheteur profite à ce tarif de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage eMMC de 64 Go. La version équipée l’Intel Core m3 jouit, quant à elle, de 8 Go de RAM et d’un stockage SSD de 128 Go. Elle coûte 629 dollars (581 euros HT).

En intermédiaire, on trouve aussi une Surface Go 2 propulsée par le Pentium Gold avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage SSD à 549 dollars (507 euros HT). Les claviers Surface Go Type sont vendus séparément à 99 dollars (91 euros HT).

Enfin, pour les versions compatibles 4G (avec Core m3 et 8 Go de RAM) comptez 729 dollars pour la version la moins chère (128 Go SSD) et 879 dollars pour la déclinaison plutôt dédiée aux professionnels (256 Go SSD).

Reste à savoir si l’on retrouvera toutes les déclinaisons susmentionnées en France. Dans le même temps, le Microsoft Surface Book 3 a également été dévoilé.