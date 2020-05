Microsoft dévoile le Surface Book 3 : de l’Intel Core 10e gen, de la Quadro RTX et jusqu’à 17,5 heures d’autonomie

Microsoft vient d'actualiser son ordinateur portable Surface Book 3. Il adopte la dernière génération d'Intel Core et bénéficie au passage de meilleures performances à tous les niveaux : CPU, GPU mais aussi en autonomie.

Microsoft vient de lever le voile sur le Surface Book 3, l’ordinateur portable hybride le plus puissant de la firme de Redmond. Hybride dans le sens où il peut toujours fonctionner sans son clavier, en mode tablette. Toujours disponible en deux tailles de diagonale d’écran, 13,5 et 15 pouces, le Surface Book 3 profite de nouvelles solutions de chez Intel et Nvidia.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Intel Core 10e génération et un GPU dédié au choix

Le processeur Intel Core 10e génération n’est pas le seul changement significatif, d’autres caractéristiques lui permettent d’afficher grande différence de performances avec la génération précédente. Pour le GPU, par exemple, vous avez désormais le choix entre un GPU dédié Nvidia GeForce GTX 1650, GeForce GTX 1660 Ti mais aussi un GPU Quadro RTX 3000 qui devrait apporter des ressources supplémentaires pour certains métiers qui effectuent beaucoup de calculs et de modélisation. Notez que les versions d’entrée de gamme utilisent le GPU d’Intel, et non un GPU dédié. Pour régler les problèmes de consommation d’énergie de la seconde génération du Surface Book 2, le chargeur est désormais de 127 W sur le modèle 15 pouces. Le Surface Book 3 ne devrait donc pas se décharger quand il est branché, même à pleine puissance.

Selon Microsoft, le GPU dédié GTX 1600 Ti devrait être suffisant pour exécuter les derniers titres Xbox Game Pass à 60 images par seconde avec une définition 1080p.

En outre, Microsoft annonce également une autonomie record qui peut monter à 17,5 heures, si vous branchez le clavier à l’écran évidemment. Largement de quoi travailler tout le long d’une grosse journée de travail. Notez qu’il n’y a toujours pas de prise en charge de Thunderbolt 3, ce qui décevra de nombreux professionnels qui espèrent l’utiliser pour le stockage externe ou même pour brancher un eGPU. Parmi les connectiques disponibles, vous avez toujours deux ports USB-A, un seul port USB-C avec prise en charge USB Power Delivery 3.0, un lecteur de carte SD UHS-II et un port Surface Connect.

Alors qu’Apple a officialisé l’ensemble de sa gamme de MacBook avec une caméra HD 720p, dont le MacBook Pro 13 pouces cette semaine, Microsoft installe une caméra frontale Full HD 1080p (60 ips). Parmi les options disponibles, vous pourrez paramétrer le Surface Book avec 32 Go de mémoire RAM LPDDR4X et jusqu’à 2 To de SSD. Enfin, Microsoft précise qu’il supporte le Wi-Fi 6.

L’écran PixelSense ne profite pas de nouveautés, il s’agit toujours d’un écran LCD au format 3:2, la version 15 pouces (38,1 cm) par exemple profite d’une définition de 3 240 x 2 160 pixels. Microsoft a annoncé un nouvel accessoire Surface Dock 2, un dock avec une charge rapide, quatre ports USB-C et la prise en charge de deux moniteurs 4K à 60 Hz grâce à des débits DisplayPort plus élevés.

Disponibilité et prix du Surface Book 3

Le prix du Surface Book 3 au format 13,5 pouces débutera à 1799 euros (avec 8 Go de mémoire vive, 256 Go de SSD et sans GPU dédié), vous aurez évidemment de nombreuses configurations possibles en fonction de vos besoins, tandis que le Surface Book 3 de 15 pouces sera vendu à partir de 2599 euros.

Le Surface Book 3 sera disponible en France dès le 5 juin 2020.

Article en cours d’écriture, il est complété actuellement