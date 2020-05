Microsoft Surface Go 2 : design, caractéristiques et prix se montrent avant l’annonce

Alors qu'on s'attend à une présentation imminente de la Microsoft Surface Go 2, des rendus presse, quelques caractéristiques et des prix pressentis se dévoilent en avant-première.

L’officialisation des Microsoft Surface Go 2 et Surface Book 3 est imminente. Pour patienter avant l’annonce, vous pouvez toutefois déjà admirer le premier produit cité, la nouvelle tablette de la firme de Redmond.

Pour rappel, on s’attendait déjà à un design affiné au niveau des bordures et à un plus grand écran pour cette Microsoft Surface Go 2. Le média WinFuture vient corroborer cette piste en publiant des rendus de l’appareil en avant-première tout en dévoilant une bonne partie de ses caractéristiques.

Un écran un peu plus grand

Premier point de satisfaction, malgré son écran Full HD de 10,5 pouces légèrement plus grand que celui de sa devancière, la Surface Go 2 ne souffrirait pas d’un gabarit plus imposant que la première Surface Go. En outre, la nouvelle tablette pourrait être utilisée avec les claviers de la première génération, mais cela n’empêcherait pas Microsoft de lancer quatre nouvelles déclinaisons de l’accessoire en bleu, rouge, noir et gris platine.

WinFuture évoque aussi deux modèles de la Microsoft Surface Go aux fiches techniques différentes. Une variante composerait avec un Intel Pentium Gold 4425Y, tandis que l’autre profiterait d’un Intel Core m3-8100Y. Ces puces sont surtout orientées vers la bonne efficience énergétique et ne comptent pas atteindre des sommets de performances.

Bonne nouvelle, le Wi-Fi 6 devrait être de la partie, mais on trouverait aussi une Surface Go 2 compatible avec le réseau 4G.

Prix attendu de la Microsoft Surface Go 2

Les sources évoquent un tarif de 459 euros en Allemagne pour le modèle équipé du SoC Pentium, de 4 Go de RAM et d’un stockage de 64 Go et il faudrait monter à 629 euros pour accéder aux 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Ce n’est qu’après que l’on verrait arriver les versions compatibles 4G et une variante dotée de 256 Go de stockage. Le prix de la Surface Go 2 embarquant un Intel Core m3-8100Y n’est pas encore connu.