Microsoft Surface Go 2 : prix en chute avec le Black Friday et l’arrivée du nouveau modèle

Si la nouvelle Surface Go 3 est déjà disponible, la tablette hybride de Microsoft ne change pas grandement la formule par rapport à la génération précédente. C’est pourquoi la Surface Go 2 reste encore un très bon choix surtout quand cette dernière profite du Black Friday pour tomber à moins de 500 euros dans un pack avec une souris + un clavier.

La gamme Surface Go permet à Microsoft de proposer des tablettes plus abordables que ses Surface Pro, tout en bénéficiant des mêmes principaux avantages : c’est-à-dire un écran tactile au format 2:3 tournant sous Windows. Et si cette dernière vient d’être remplacée par la Surface Go 3, elle n’en est pas moins recommandable surtout aujourd’hui avec cette remise immédiate de presque 300 euros sur le prix du pack dans laquelle elle est proposée pour le Black Friday.

Pourquoi la Surface Go 2 est-elle intéressante ?

C’est une tablette hybride avec un écran 10,5 pouces au format 2:3

Qui est compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

Et dispose d’une autonomie confortable de 10 heures

Au lieu d’un prix barré à 785,99 euros, la Microsoft Surface Go 2 (Intel Pentium Gold, 8 Go RAM, 128 Go SSD) est actuellement disponible en promotion à 499,99 euros sur le site de la Fnac, ainsi que chez Darty avec en prime des accessoires : une souris et un clavier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Surface Go 2 de Microsoft. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette hybride toujours efficace

La Surface Go 2 aborde un design très similaire avec l’ancien modèle, d’ailleurs Microsoft ne semble pas non plus avoir changé l’esthétique de sa tablette hybride avec la Surface Go 3. Pour en revenir à la Go 2, on retrouve un look sobre et élégant avec un écran aux bordures peu épaisses. Son écran repose sur une dalle tactile PixelSense de 10,5 pouces, avec un format 2:3 qui permet d’afficher plus d’information, et affiche une définition Full HD+ (1 920 x 1 280 pixels) pratique pour lire vos contenus multimédias.

Cette tablette n’est pas un monstre de puissance, mais elle délivre de bonnes performances grâce au processeur Intel Pentium Gold 4425Y accompagné d’un GPU Intel HD Graphics 615 et de 8 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, jouer à des jeux semble compromis… Mais vous allez pouvoir faire de la bureautique, naviguer sur Internet, faire tourner la bonne majorité des applications proposées sous Windows 10 S. Cette version allégée de l’OS offre une expérience utilisateur stable et fluide, où toutes les installations logicielles passent uniquement par le Microsoft Store. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Un bon outil de productivité

Cette tablette tactile a été pensée pour être ultralégère et polyvalente. Elle vous suivra partout, et ne pèse que 544 grammes. Tout l’intérêt de la Microsoft Surface Go 2, c’est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez avec son format hybride. D’ailleurs ce modèle intègre les normes Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6 et améliore sa partie audio, en embarquant la technologie « Studio Mics ». Elle va permettre de clarifier la voix et atténuer le bruit de fond lors des appels, ce qui est idéal si vous passez de nombreuses heures de la journée en visioconférence, par exemple. Vous pourrez d’ailleurs compter sur une caméra frontale 5 mégapixels de bonne facture. Celle de 8 mégapixels à l’arrière sera quant à elle plus utile pour scanner vos documents grâce à la nouvelle refonte de l’application Caméra.

Côté autonomie, elle n’est pas en reste, puisque cette tablette hybride permet de tenir jusqu’à 10 heures avec une charge pleine. Pour parfaire le tout, ce pack inclut tout les accessoires nécessaires pour tirer le maximum de votre Microsoft Surface Go 2. Pour un meilleur confort de frappe, on retrouve le clavier Type Cover, qui est rétro éclairé et embarque un pavé tactile pour naviguer plus facilement, comme sur un ordinateur portable. Enfin, si vous souhaitez dessiner, écrire, ou même signer électroniquement, le stylet Surface Pen est fourni. À noter que la Go 2 pourra profiter de la mise à jour Windows 11.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Microsoft Surface Go 2.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.