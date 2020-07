Galaxy Tab S6 Lite : la tablette abordable de Samsung est moins chère pendant les soldes

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la tablette haut de gamme du géant coréen. Pour les soldes, on la trouve actuellement dans sa version Wi-Fi + 64 Go de stockage à seulement 323 euros au lieu de 399 à son lancement.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette qui a dû faire de nombreux compromis pour faire baisser drastiquement la facture par rapport à la premium Tab S6 classique. Ceci étant dit, elle possède tout de même de beaux arguments en plus de son prix réduit pour les soldes.

En bref

Un écran Full HD+ de 10,4 pouces

Une puissance équivalente au Galaxy A51

Une bonne autonomie grâce à une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 399 euros à son lancement, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (version Wi-Fi + 64 Go) est aujourd’hui remisée à seulement 323 euros sur Rakuten. De plus, vous recevrez 16,19 euros offerts sur votre prochaine commande en rejoignant gratuitement le Club R.

On la trouve également à 367 euros via Acheter sur Google (vendeur Boulanger) en utilisant le code PROMOJUILLET8.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Galaxy Tab S6 Lite est la tablette des compromis pour Samsung. On ne va donc pas retrouver des éléments aussi premium que sur le modèle haut de gamme dont elle s’inspire, à commencer par les performances brutes. La solution abordable du géant coréen ne peut évidemment pas s’équiper d’un Snapdragon 855 pour ce prix, mais d’un Exynos 9611 (avec 4 Go de RAM) qui a déjà fait ses preuves sur le Galaxy A51, un smartphone milieu de gamme de la marque.

C’est suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur fluide au quotidien, d’autant plus qu’il est également possible de faire tourner quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique. La tablette accueille par ailleurs l’excellente interface One UI 2.0 de Samsung, basée sur Android 10, pour un confort indéniable lors de son utilisation. De plus, elle est livrée d’office avec un le S Pen pour prendre des notes ou faire du dessin. Ce dernier est néanmoins dépourvu de fonctionnalités sans fil.

Le stylet n’est en revanche pas aussi agréable à utiliser qu’avec la tablette haut de gamme de Samsung. Cela donne un peu une impression d’écrire avec un stylo sur du papier. Il faut savoir également que la dalle n’est pas AMOLED, mais IPS LCD. Au revoir les contrastes infinis et bonjour les couleurs un peu moins pétantes à l’écran. Cependant, celle-ci est tout de même de bonne facture et sa diagonale de 10,4 pouces reste très agréable pour regarder du contenu sur Netflix et consorts.

La Tab S6 Lite propose ensuite une autonomie très prometteuse sur le papier grâce à sa batterie de 7 040 mAh. Cela promet généralement une autonomie estimée entre 1 à 3 jours pour une utilisation mixte, en alternant vidéo streaming, jeux, réseaux sociaux et navigation sur Internet. Elle devrait par ailleurs se recharger assez rapidement grâce à son port USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

