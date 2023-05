À seulement 189 €, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) est l’affaire du jour à saisir

Sorti en 2020, la Galaxy Tab S6 Lite est toujours recommandable. C’est l’assurance de profiter du savoir-faire de Samsung, surtout qu’elle a été mise à jour récemment. Aujourd’hui, elle ne coûte pas plus de 190 euros contre 449 euros habituellement.

La prochaine tablette ultra-premium de Samsung se dévoile déjà en image, mais pour se l’offrir, il va falloir y mettre le prix. Heureusement, la firme sud-coréenne présente d’autres modèles plus accessibles. Il y en a un d’ailleurs particulièrement intéressant aujourd’hui : la Galaxy Tab S6 Lite. Cette ardoise ne date pas d’hier (2020), mais possède un processeur plus puissant depuis sa mise à jour en 2022. Elle devient ainsi plus recommandable, et encore plus maintenant qu’elle coûte moins de 190 euros.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une bonne qualité de fabrication

Une interface OneUI agréable à utiliser

Une autonomie confortable

Sorti en 2020 à 399 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a depuis été renouvelé en 2022 et s’affiche à un prix barré de 449 euros sur Amazon. Aujourd’hui, on la trouve à 289 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 25 juin 2023, l’ardoise ne coûte plus que 189 euros. Cette offre est également disponible sur le site Ubaldi.

Un design maîtrisé

La Galaxy Tab S6 Lite est une version allégée de la version plus premium sorti la même année. Elle fait donc quelques concessions dans les prestations, mais permet de s’offrir une tablette tactile Android pas chère, de grande qualité. Côté design, on retrouve un joli dos en aluminium mat. La prise en main est agréable, et son format lui permet de se glisser sans souci dans un sac à dos ou un grand sac à main.

En face avant, l’écran n’est pas Amoled, mais ce n’est pas rédhibitoire puisque la dalle LCD proposée est de bonne facture. Son écran de 10,4 pouces est confortable pour visionner du contenu avec sa définition Full HD+ de ‎2 000 x 1 200 pixels. On apprécie le stylet inclus, qui permet tout autant de prendre des notes que de faire des annotations ou de dessiner. Un ajout bienvenu de la part de Samsung.

Un processeur plus puissant depuis 2022

D’abord propulsé par la puce Exynos 9611 de la marque, la Galaxy Tab S6 Lite est, depuis 2022, animée par un processeur Qualcomm : le Snapdragon 720G couplé ici avec 4 Go de RAM. Une puce déjà vu sur le Galaxy A52, qui convient parfaitement pour naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux ou regarder du contenu. Il sera même possible de faire tourner quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique. Bien évidemment, on retrouve l’excellente interface One UI de Samsung, pour une navigation agréable et fluide au quotidien.

Et pour que vous ayez tout le plaisir de l’utiliser, la tablette embarque une batterie de 7 040 mAh. L’autonomie est suffisante pour pouvoir l’utiliser entre 1 et 3 jours, selon votre utilisation. Cela vous permet ainsi de faire l’impasse sur le chargeur lors de vos déplacements. Par contre, pour la recharge, il ne faudra pas être pressé, car il faudra presque 4 heures pour une charge complète — le passage de 0 % à 20 % s’effectue en 45 minutes.

Si vous souhaitez plus d’informations, retrouvez notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Il existe d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire qui pourraient vous intéresser : pour cela, retrouvez notre guide des meilleures tablettes pas chères à choisir en 2023.

