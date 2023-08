53 % de réduction pour la Galaxy Tab S6 Lite, la tablette abordable de Samsung

Pour celles et ceux qui sont actuellement à la recherche d'une tablette tactile pour la rentrée qui approche, nous avons le bon plan qu'il vous faut : la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est actuellement à moitié prix : 184 euros au lieu de 399 euros au lancement.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette tactile sous Android lancée pendant l’année 2020. Elle n’est donc plus toute jeune, mais continue d’être mise à jour à l’heure où nous écrivons ces lignes puisqu’elle tourne sous Android 13 avec l’interface One UI 5. Sa fiche technique reste performante encore aujourd’hui et son prix devient vraiment intéressant grâce à cette offre (alliant réduction + ODR) qui réduit de plus de 200 euros le prix, soit 53 % de moins qu’au lancement.

Ce qu’il faut retenir de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une tablette encore à jour

Avec un grand écran Full HD+ de 10,4 pouces

Et une grande autonomie grâce à la batterie de 7 040 MAh

Bonus : le S Pen est inclus !

Au lieu de 399 euros à sa sortie, mais maintenant plus habituellement trouvable aux alentours des 300 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (4+64 Go) est actuellement disponible en promotion à seulement 184 euros sur Amazon. Elle est affichée à 284 euros, mais l’ODR de 100 euros permet d’obtenir cette tablette au prix précédemment cité.

Tab S6 Lite : une tablette polyvalente et accessible

La Samsung Galayx Tab S6 Lite n’est pas la meilleure des tablettes actuellement disponibles sur le marché, mais elle propose aujourd’hui un rapport qualité-prix vraiment intéressant par rapport aux références concurrentes se trouvant sur la même tranche de prix. Son écran n’est certes pas à plus de 60 Hz ni OLED, mais la dalle LCD utilisée par le constructeur sud-coréen est de bonne qualité, avec une définition encore plus précise que du simple Full HD, une forte luminosité ou encore une large diagonale de 10,4 pouces.

De plus, les performances de l’ancienne tablette milieu de gamme de Samsung (aujourd’hui remplacée par la Galaxy Tab S7 FE) sont très correctes pour répondre à plusieurs usages, en passant de la navigation sur Internet, la consultation des réseaux sociaux, le streaming vidéo ou musical ou encore la prise de notes et le dessin grâce au S Pen inclus dans la boite. L’Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM (qui équipait le Galaxy A51, un ancien smartphone milieu de gamme encensé par la critique et le public) peut même faire tourner quelques jeux 3D, mais avec des graphismes au plus bas niveau de détail. Et, pour finir en beauté, l’autonomie peut aller jusqu’à plus de 3 jours. Seul hic, la charge pas vraiment rapide via le port USB-C de la tablette, qui met plusieurs heures à la recharger entièrement.

Quid des futures mises à jour ?

Nous sommes aujourd’hui à 3 ans après la sortie de la Galaxy Tab S6 Lite. Cette dernière tourne donc actuellement sous Android 13 avec la dernière version de One UI 5 adaptée pour tablette. Cependant, il faut savoir que Samsung n’a vraisemblablement pas prévu de la rendre compatible avec la prochaine version de son interface, à savoir One UI 6. La tablette continuera de fonctionner après ça et recevra très certainement des patchs de sécurité, mais vous voilà prévenus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

Afin de comparer avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes tactiles pas chères en 2023.

