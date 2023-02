Tournoi des Six nations : comment ajouter les matchs de rugby à Google Agenda et iCalendar

Voici comment ajouter les matchs de rugby du Tournoi des Six Nations sur votre calendrier Google Agenda ou iCalendar.

Sublime, magnifique, vibrant. Un match de rugby au Tournoi de Six Nations a une saveur particulière, quelque chose qui le rend incroyable à regarder (sauf quelques exceptions évidemment qu’on préfère vite oublier). Sauf que pour suivre une rencontre, il vaut mieux savoir à l’avance quand elle aura lieu. Google Agenda et iCalendar peuvent donc vous être bien utiles.

Voici comment ajouter les matchs du Tournoi des Six Nations 2023 dans Google Agenda et dans iCalendar. Pour profiter à fond du beau rugby en le regardant sur les chaînes du groupe France Télévisions. De quoi patienter avant la Coupe du monde qui aura lieu en France plus tard cette année.

Ajouter le calendrier du Tournoi des Six Nations dans Google Agenda et iCalendar

Dans les deux cas, sachez qu’il faudra se rendre sur une page dédiée du site de la compétition en cliquant ici. Vous allez tomber sur un tableau « Ajouter au calendrier ». Il se compose de sept lignes. Une pour le Tournoi des Six Nations et les autres pour les équipes participantes : Angleterre, France, Irlande, Italie, Écosse, Pays de Galles.

Pour rajouter TOUS les matchs du tournoi, c’est la première ligne qui nous intéresse. Ne faites pas attention à la coquille sur le site officiel. Il est écrit Six Nations 2022, mais le calendrier que vous vous apprêtez à importer a pourtant bien été mis à jour pour le Six Nations 2023. Promis.

La méthode la plus simple consiste à cliquer sur le premier bouton Copy. Ensuite, rendez-vous dans Google Agenda ou iCalendar pour y coller ce précieux bout de texte.

Dans Google Agenda

Sur votre PC, ouvrez Google Agenda et cliquez sur le bouton + à côté de « Autres agendas ». Dans le petit menu qui s’ouvre, sélectionnez l’option « À partir de l’URL ».

Dans l’interface qui s’ouvre, collez le lien dans le champ de texte « URL de l’agenda ». Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter un agenda ». Le tour est joué, les prochains matchs du Six Nations 2023 apparaissent dans votre calendrier.

Si vous avez cliqué sur Download au lieu de Copy sur le site du tournoi, alors vous avez télécharger un fichier .ics. Pas de panique, nous avons un tutoriel expliquant comment ajouter un événement iCalendar (.ics) dans Google Agenda.

Dans iCalendar

Pour iCalendar, depuis votre Mac, allez dans Fichiers > Abonnement à un calendrier et coller l’URL copiée depuis le site du Tournoi des Six Nations. Eh hop le calendrier des matchs de rugby est ajouté à votre agenda.

Si, au préalable, vous aviez cliqué sur Download depuis le site officiel, alors vous avez téléchargé un fichier .ics. Pour l’importer dans votre agenda, il faut juste l’ouvrir et une fenêtre s’ouvrira sur votre ordinateur en vous proposant d’ajouter le calendrier. Cliquez sur OK et vous avez toutes les rencontres dans votre agenda.

Que ce soit sur Google Agenda ou iCalendar, pensez à renommer le calendrier pour effacer « 2022 » et mettre « 2023 » à la place. En retournant sur le site dédié, vous pourrez aussi ajouter les matchs de votre équipe favorites. Il suffira de cliquer sur la bonne ligne.

