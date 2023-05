L’AirDrop d’Android est enfin disponible pour tout le monde : comment l’utiliser sur votre PC Windows

Google a élargi la disponibilité de sa solution de partage de fichiers maison, appelée Nearby Share, qui permet d'échanger des fichiers entre les appareils Windows et Android, ainsi qu'entre Android et Windows. Dans cet article, nous vous expliquons comment cette fonctionnalité fonctionne.

Après son lancement plus tôt cette année, Google élargit considérablement la disponibilité de Nearby Share pour les PC Windows dans presque tous les pays du monde, au grand soulagement des utilisateurs qui commençaient à se sentir « loin » de cette technologie.

Nearby Share pour les PC Windows permet aux utilisateurs Android d’échanger des fichiers avec leur PC, qu’il s’agisse d’un ordinateur de bureau ou d’un ordinateur portable, sans fil et via les menus natifs d’Android. Comme nous avez déjà le tester, il est généralement très rapide et fiable, même en cette phase de bêta qui, espérons-le, souffrira peu de la malédiction des « bêta éternelles ». De plus, le service était surtout disponible aux États-Unis.

Depuis, Google a discrètement étendu la prise en charge à d’autres régions. Sur une page d’assistance, Google indique maintenant que Nearby Share pour les PC Windows est désormais disponible dans « la plupart des pays du monde ». Cela inclut certaines parties de l’Europe, dont la France, ainsi que de nombreux autres pays à travers le monde.

Comment utiliser Nearby Share ?

Armez-vous de votre smartphone Android, et de votre PC Windows. C’est parti !

Activez Nearby Share sur votre appareil Android dans l’application Files de Google :

Ouvrez l’application Fichiers (Files) et appuyez sur l’icône à trois lignes en haut à gauche. Sélectionnez Paramètres > Nearby Share. Activez Nearby Share (s’il n’est pas déjà activé).

Configurez Nearby Share sur votre PC Windows :

Téléchargez la version bêta de Nearby Share ici et cliquez sur Get started Exécutez le fichier téléchargé (BetterTogetherSetup) pour commencer l’installation. Une fois l’application installée, connectez-vous à votre compte Google ou utilisez l’application sans compte. Dans la fenêtre Set up Nearby Share, nommez votre PC et choisissez qui peut partager avec vous. Sélectionnez le niveau de visibilité de votre appareil (Tout le monde, Contacts, Vos appareils, Personne). Une fois satisfait de vos choix, cliquez sur « Done ».

Utilisez Nearby Share pour envoyer un fichier de votre téléphone Android à votre PC Windows :

Ouvrez l’application Fichiers (Files), sélectionnez un fichier et appuyez sur l’icône Partager. Le fichier sélectionné sera affiché avec un bouton intitulé Nearby en dessous. Appuyez sur le bouton. Une fenêtre Nearby Share apparaîtra avec un ou plusieurs appareils partageables (comme votre ordinateur Windows) répertoriés en dessous. Appuyez sur celui avec lequel vous voulez partager.

Envoyez un fichier de votre PC Windows à votre téléphone Android :

Dans l’application Nearby Share, sélectionnez un fichier.

Toujours dans l’application Nearby Share sur votre PC, appuyez sur le bouton qui répertorie l’appareil vers lequel vous souhaitez envoyer le fichier. Il ne devrait prendre que quelques secondes pour recevoir une notification indiquant que le fichier a été envoyé avec succès.

Cela peut sembler un peu compliqué, mais une fois que Nearby Share est installé, vous pourrez partager des fichiers entre votre PC Windows et votre téléphone Android sans avoir à recourir à des méthodes détournées comme les e-mails ou Google Drive.

