Connecté, mais pas trop : comment bien se réveiller pour démarrer sa journée du bon pied

Vos réveils sont difficiles et vous peinez à sortir du lit ? Vous pouvez alors très certainement améliorer votre routine matinale. Et pour cela, votre smartphone et d'autres appareils tech peuvent apporter du renfort.

Et si, pour bien commencer la journée, il ne suffisait de pas grand-chose ? Une nuit de sommeil réparatrice, un réveil en douceur, une bonne routine accompagnée d’un peu d’aide de vos produits tech peut vous aider à démarrer votre journée du bon pied.

Suivi du sommeil, réveil-matin, applications mobiles… Voici quelques idées dans lesquelles piocher pour commencer la journée sous les meilleurs auspices.

Une bonne nuit de sommeil pour une bonne journée

Une journée réussie commence toujours par une bonne nuit de sommeil. On estime, en moyenne, qu’un adulte de 18 à 64 ans a besoin d’une nuit de sommeil allant de 7 à 9 heures. C’est le temps nécessaire pour commencer la journée avec tous ses moyens.

Le temps passé à dormir n’est toutefois pas le seul élément à considérer. Le nombre et la durée des cycles de sommeil ont, eux aussi, leur importance. Idéalement, une bonne nuit de sommeil est composée de 4 à 6 cycles. La première moitié de ces cycles se compose des phases de sommeil lent (le plus réparateur) et paradoxal (là où les rêves se produisent). La seconde est entrecoupée de phases de sommeil léger et paradoxal.

Mais comment savoir de quels cycles est composée notre nuit ? Il existe plusieurs solutions. La plus complète, le Withings Sleep Analyzer, est un tapis à placer sous le matelas. Avec ses nombreux capteurs, il est capable d’enregistrer vos mouvements, votre rythme cardiaque et les cycles de ronflements. De quoi avoir un suivi précis de la qualité de vos nuits.

Si vous ne souhaitez toutefois pas investir dans un tapis, coûteux et contraignant à installer, les montres et bracelets connectés sont une alternative tout aussi pertinente. Nombreuses sur le marché, elles sont souvent bien pourvues lorsqu’il s’agit des capteurs de santé, notamment du suivi du sommeil. Vous pouvez d’ailleurs retrouver notre sélection de montres et bracelets connectés pour suivre votre sommeil au mieux. Il existe enfin certaines applications qui, grâce au micro et à l’accéléromètre, peuvent, elles aussi, vous offrir quelques mesures utiles de la qualité de vos nuits. Parmi elles : Sleep Cycle, disponible sur Android et iOS.

Un réveil tout en douceur

Si votre sommeil est bon, mais que vos réveils sont douloureux, quelques solutions peuvent vous mettre dans de bonnes conditions. Il est admis que notre corps se réveille naturellement à la lumière du jour. Si en été, il est plutôt simple de suivre le rythme du lever du jour, en hiver, la tâche s’avère plus compliquée. Pour pallier le manque de lumière, il peut être utile de vous équiper d’un simulateur d’aube.

Parmi eux, on retrouve notamment les appareils Philips de la gamme Éveil Lumière qui regroupe plusieurs réveils équipés de simulateurs d’aube très efficace. Ces appareils vont progressivement générer de la lumière afin de vous réveiller à l’heure de votre choix. Même avec les paupières fermées, le cerveau va reconnaître cette lumière et préparer votre corps au réveil. Il est ainsi plus progressif et moins brutal.

Solliciter le corps autant que l’esprit

Si prendre soin de son corps est particulièrement important en début de journée, il ne faut pas pour autant négliger un peu de stimulation intellectuelle. Ainsi, un petit podcast matinal ou quelques exercices de méditation peuvent vous mettre dans de bonnes conditions pour démarrer votre journée au meilleur de votre forme.

Parmi elles, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous éveiller au doux son de la voix d’Arnaud avec le podcast « On en parle » de Frandroid pour commencer la journée sur une note tech. Pour de la bonne humeur et des rires, n’hésitez pas à jeter une oreille à « Laisse-moi kiffer », le podcast produit par les équipes de Madmoizelle.

Côté apps de méditation, Petit bambou ou HeadSpace sont deux incontournables qui vous permettent de vous relaxer avant d’aborder la journée. Une séance de méditation permet de recentrer son attention sur son corps et de réduire le stress. De quoi profiter d’une pause pour soi bien méritée.

Si vos matins sont enfin plus sportifs, là encore, il existe une pléthore d’opportunités pour suer un peu avant de partir travailler. StretchIt par exemple vous propose des programmes de quelques minutes pour étirer vos muscles de bon matin. Down dog enfin vous propose des séances quotidiennes de yoga pour vous étirer et améliorer votre souplesse, tout en douceur.

Une routine saine et réconfortante

Au-delà de toute cette technologie, rien ne vaut une bonne routine matinale pour commencer sa journée du bon pied. Avec un programme fixe chaque matin, vous êtes alors en total contrôle de votre matinée. Vous n’avez même pas besoin de réfléchir à ce que vous devez faire, tout est automatique. De quoi profiter d’un esprit plus libéré. Le plus important reste de composer cette routine selon vos envies : étirements, douche tiède, soins du corps, exercices de respiration, etc.

Un bon petit déjeuner complet et équilibré est de plus une étape à ne pas oublier au réveil. Après une nuit de 8 heures de sommeil, votre corps est à jeun. Il est donc important de réactiver votre métabolisme en fournissant de bons nutriments à votre organisme.

Manger des céréales permet ainsi de contribuer aux apports en fibres. Les choisir selon ses goûts et adapter les quantités à ses besoins est important, le tout en étant attentifs à leur composition nutritionnelle. La gamme Special K de Kellogg’s a justement modifié sa recette afin d’obtenir un meilleur nutriscore, compris entre A et C. Et pour éviter toute lassitude, on trouve de nombreuses recettes différentes : avoine et miel, chocolat noir ou au lait, fruits rouges, etc.

Si vous accompagnez ce bol de céréales d’un produit laitier, d’un fruit et d’une boisson chaude, vous disposerez de tous les apports nutritifs recommandés pour vous engager dans votre journée de la meilleure manière possible. Et cela a l’avantage de ne pas être très long à préparer.

Vous l’aurez compris, démarrer sa journée du bon pied est un ensemble de petites attentions qu’il faut avoir pour vous. Stimuler le corps, l’esprit, s’accorder des moments de pause, profiter d’un bon petit déjeuner, et surtout bien dormir sont donc les secrets des matins qui chantent.