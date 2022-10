Petit-déjeuner sans smartphone : voici quelques activités pour occuper ses matinées

Vous avez l'habitude de vous jeter sur votre smartphone dès que le moment du petit-déjeuner arrive ? Si oui, voici quelques idées d'activités à adopter pour une routine apaisante pour l'esprit.

Près de la moitié des Français démarre sa journée en consultant son smartphone, le plus souvent avant même de sortir du lit (une pratique répandue chez 77 % chez les 18-24 ans) selon l’étude menée en janvier de cette année par NordVPN. Les actualités sur les réseaux sociaux ou sites d’info occupent une large part de la routine matinale des Français.

Une pratique en apparence anodine, mais qui porte désormais un nom aux accents quasi-shakespeariens : le doomscrolling. Un rituel qui conduit à une consommation excessive d’informations, bien souvent anxiogène. Ce que le corps va considérer comme une menace pour entrainer une sécrétion de cortisol, l’hormone du stress.

Il faudrait donc éviter l’actualité au saut du lit et adopter une autre routine. Lecture, podcast, rêverie… Voici quelques idées pour transformer le petit-déjeuner en un moment de détente, un temps à part pour démarrer sa journée sur des bases sereines.

Un peu de (vraie) lecture ?

Si lire quelques pages le soir avant de dormir est excellent pour la qualité du sommeil, cela l’est tout autant de bon matin. Pourquoi ne pas profiter du petit-déjeuner pour se plonger dans un roman, un essai ou un livre de développement personnel ? Voilà un bon moyen d’activer son cerveau, mais en douceur.

Et si on souhaite garder les mains libres pour savourer un petit-déjeuner complet, une tasse de café dans une main et un bol de céréales dans l’autre, on opte pour le livre audio. La plateforme Audible propose des milliers d’ouvrages, souvent lus par des comédiens de renom (abonnement à 9,95 euros pour 1 livre audio par mois). L’abonnement est même gratuit le premier mois pour les nouveaux clients.

Chez LibriVox, disponible via le web ou une application Android et iOS, les grands classiques audio de la littérature sont disponibles gratuitement, en anglais et en français. On y retrouve des grands livres d’Alexandre Dumas (Les Trois Mousquetaires) ou encore Jules Verne (Vingt mille lieues sous les mers). De quoi parfaire sa culture et s’offrir un moment d’évasion que l’on prolongera dans sa voiture ou les transports en commun.

Se laisser porter par ses oreilles

Plutôt que de sombrer dans la surconsommation d’informations dont on ne retiendra que les titres, mieux vaut lancer sa radio préférée pour un vrai moment écoute de l’actualité. Toutes les stations possèdent aujourd’hui leur application pour les écouter depuis un smartphone. Avec une enceinte connectée, c’est encore mieux : nul besoin de se lever ou de tapoter son écran. La commande vocale depuis son lit ou la table du petit-déjeuner suffit pour lancer sa station ou son podcast favori.

Mais l’actualité ne donne pas toujours matière à sourire. Avec son lot de mauvaises nouvelles, la radio peut générer un pic d’angoisse à éviter. Pour rester maître de ce que l’on écoute, on choisit plutôt un podcast. Des milliers de thématiques sont disponibles, que l’on retrouve facilement sur Spotify ou Pocket Casts.

Pour dédramatiser l’actualité et décompresser, le Floodcast des humoristes Florent Bernard et Adrien Ménielle invite chaque semaine des artistes pour rire de l’état de la société. Les cinq minutes du Moment Meurice sur France Inter sont aussi la garantie d’un fou rire matinal qui vous mettra de bonne humeur.

Côté culture, vous devriez vite adopter la voix douce de Marie Robert et de son podcast Philosophy is Sexy. Avec elle, la philosophie est désacralisée et analyse notre quotidien d’apparence banal sous un autre prisme. Enfin, Louie Media propose avec Émotions une plongée au cœur de nos questionnements : ça veut dire quoi être amoureux, pourquoi reproduit-on les mêmes erreurs, pourquoi le ciel est bleu ?

Préparer sa journée pour mieux l’affronter

Si vous êtes angoissé dès le réveil par la journée qui vous attend, la bonne vieille technique de la to-do list fonctionne à tous les coups. Saisissez votre plus beau cahier de notes, un outil rassurant du quotidien, et mettez tout à plat. Vous réaliserez alors sûrement que le programme n’est pas aussi insurmontable qu’il n’y paraît. Le meilleur ? Le trait de Stabilo à chaque tâche terminée et la satisfaction d’avoir tout réalisé à la fin de la journée.

Pour les fidèles du papier et du numérique, Moleskine vient de révolutionner l’usage de son carnet mythique avec son Smart Writing Set. Il permet d’écrire ses notes sur du papier avec un stylo connecté. Vous pouvez ensuite retrouver tout ce que vous avez inscrit sur votre smartphone. De quoi récupérer vos croquis et vos listes même si vous n’avez pas votre carnet avec vous.

Prendre le temps de ne rien faire

Mais après tout, faut-il vraiment rendre chaque moment de la journée utile ou productif ? Et si on lâchait du lest et qu’on profitait d’un précieux instant de silence durant son petit-déjeuner ? Saviez-vous que l’ennui est bon pour l’esprit, qu’il libère notre imagination ?

Alors on laisse son esprit vagabonder où il le souhaite tout en préparant un repas savoureux et équilibré. Un fruit, un laitage, un café ou thé, et un bol de céréales constituent une excellente option pour bien attaquer sa journée.

