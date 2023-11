Créer son ChatGPT personnalisé : comment ça marche et à quoi ça sert

Vous rêvez de fabriquer votre propre ChatGPT ? OpenAI a rendu cela possible avec le lancement de GPT Builder. Si l'idée vous intrigue mais que vous vous demandez comment ça fonctionne, on est là pour vous éclairer.

OpenAI a carrément changé la donne en lançant GPT Builder, un outil qui laisse chaque utilisateur créer son ChatGPT sur mesure. Même si ce n’est pas l’unique annonce à retenir, cette dernière a tout de même le potentiel de donner un nouveau coup d’accélération au développement des IA. On vous explique comment et pourquoi.



Un outil pour tous

Ce qui surprend d’entrée, c’est l’approche non technique de la plate-forme de création de GPT : pas besoin d’être développeur ni de maîtriser le code pour créer son GPT personnalisé. Sam Altman, sur scène, a illustré cette simplicité en concoctant un modèle GPT sur mesure devant un public captivé. Cet outil s’adresse donc au grand public abonné à ChatGPT Plus, élargissant considérablement le cercle des utilisateurs potentiels.

L’interface intuitive propose une série de réglages simplifiés : interaction, intégration de données personnalisées, connexion à des services externes. C’est une invitation à façonner l’IA selon les besoins spécifiques de chacun, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un utilisateur.

Mais à quoi ça sert ?

Les possibilités d’usage d’un ChatGPT personnalisé sont vastes. Dans le domaine du service client, un GPT sur mesure peut répondre de manière plus précise et adaptée aux questions fréquentes, en s’appuyant sur une base de données spécifique à l’entreprise. Pour les équipes commerciales, l’intelligence artificielle peut générer des réponses personnalisées pour les prospects ou aider à trier et qualifier des leads.

La capacité à accéder à des bases de données externes transforme également le ChatGPT en un outil d’analyse et de gestion de l’information, capable de produire des rapports, des synthèses ou même de gérer des tâches administratives en se connectant à des services tels que Canva pour la création graphique ou Zapier pour l’automatisation des workflows.

Les possibilités sont aussi larges que celles des applications, vous pouvez créer un ChatGPT pour quasiment tout. Prenez, par exemple, le secteur du jeu vidéo : un ChatGPT personnalisé pourrait révolutionner l’expérience de jeu en agissant comme un personnage interactif qui s’adapte et réagit de manière dynamique aux actions du joueur, pouvant même improviser des dialogues et scénarios en fonction des décisions prises en jeu. Il serait un compagnon numérique non seulement réactif mais aussi capable de guider, d’instruire et de divertir, rendant chaque session de jeu unique.

Dans un registre plus quotidien, imaginez un ChatGPT transformé en votre propre conseiller de beauté, capable de vous fournir des astuces et des recommandations personnalisées selon votre type de peau ou vos préférences en matière de cosmétique. Ce même système pourrait servir d’assistant pédagogique, vous aidant à apprendre une nouvelle langue en plongeant dans des conversations réalistes, corrigeant vos erreurs à la volée et s’adaptant à votre niveau de compétence pour fournir des défis justes et motivants.

La personnalisation par ChatGPT va bien au-delà de ces exemples ; elle pourrait s’étendre à des domaines aussi variés que l’assistance santé, en offrant des conseils pour le bien-être mental, l’accompagnement dans des routines d’exercice ou même des stratégies de relaxation et de méditation. L’outil pourrait également se convertir en un guide de voyage virtuel, proposant des destinations et des expériences basées sur vos goûts et intérêts personnels. Ainsi, cette innovation d’OpenAI n’est pas seulement une avancée technologique, mais une promesse de personnalisation sans précédent dans l’interaction homme-machine.

L’exemple avec Frandroid

Pour illustrer cela, parlons un peu de nous. Chez Frandroid, on est toujours à l’affût de nouvelles façons de partager notre passion pour la tech avec nos lecteurs. C’est pour ça qu’on avait décidé de pousser le bouchon un peu plus loin et d’essayer quelque chose d’assez original : donner une voix à Frandroid. On a imaginé un chatbot où toutes les infos que nos journalistes dénichent jour après jour pourraient être utilisées pour vous filer un coup de main directement.

Alors, on a mis les mains dans le cambouis et a tenté de créer notre propre chatbot. On l’a branché à une partie de notre base de données pour qu’il puisse vous donner des conseils bien pointus. L’idée, c’était de vous aiguiller vers les produits tech qui collent le mieux à ce que vous cherchez, en fonction de ce que vous nous dites de vos besoins et envies.

Pour que notre chatbot soit au niveau, on l’a gavé avec tout ce qu’on a : les guides d’achat, les tests, les fiches techniques ultra-détaillées de chaque produit. Comme ça, quand il vous conseille quelque chose, c’est comme s’il avait tout le savoir de Frandroid derrière lui. C’est pas juste un perroquet qui répète ce qu’on lui dit, c’est un pote qui connaît vraiment son sujet.

Et puis, parce qu’on sait que parler à un robot, ça peut être un peu froid, on a travaillé le ton qu’il utilise avec vous. On voulait que vous sentiez qu’il est là pour vous aider, pas juste pour vous balancer des infos. Il est sympa, il explique les choses simplement et il est même capable de vous encourager à lire nos articles pour creuser le sujet ou à répondre à des questions plus techniques. Ce n’est qu’un test qu’on trouve plutôt intéressant parce qu’il montre bien comment on peut enrichir ce qu’on fait déjà avec un outil qui a un vrai plus à vous apporter.

Et un GPT Store pour distribuer pour ChatGPT

OpenAI n’a pas seulement annoncé GPT Builder, il a aussi annoncé GPT Store. L’équivalent d’un App Store pour ChatGPT. C’est une plateforme qui invite les développeurs de tous horizons à mettre en avant et distribué leur ChatGPT personnalisé. Et là où ça devient vraiment intéressant, c’est que les créateurs peuvent se voir récompensés financièrement.

OpenAI ne se contente pas de proposer une nouvelle fonctionnalité, mais encourage un mouvement de personnalisation de l’intelligence artificielle. Si vous avez une idée brillante, le GPT Store pourrait bien être l’endroit parfait pour la concrétiser. Rien ne vous empêche également de brancher votre GPT personnalisé à WhatsApp, Messenger, SMS… ou directement sur un site web ou une application mobile.

La concurrence n’est pas loin

Avec ces avancées, OpenAI s’engage dans une compétition de plus en plus serrée avec d’autres acteurs majeurs de l’IA, tels que Character.AI, Google et Meta. La distinction se fait sur la vision de l’utilisation de ces technologies : OpenAI met l’accent sur l’utilité pratique de ses chatbots, alors que certains de ses rivaux se concentrent sur la création de personnalités virtuelles plus ludiques.

Concernant la vie privée et l’utilisation des données, OpenAI reste prudent : les conversations privées restent confidentielles et l’accès aux données d’utilisation est restreint. Des mesures de surveillance sont mises en place pour prévenir les usages malveillants. Lors du futur lancement du GPT Store, un processus de vérification d’identité sera requis, renforçant ainsi la sécurité et la confiance des utilisateurs.