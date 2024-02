Pourquoi la France met fin à son indice de durabilité des smartphones avant de l’avoir lancé

L'indice de réparabilité concernant, entre autres, les smartphones, n'évolue finalement pas en indice de durabilité en France. Le gouvernement fait en effet machine arrière après désaccord avec l'Union européenne à ce sujet.

Vous connaissez sans doute déjà l’indice de réparabilité en France. Il s’agit d’un score attribué à un smartphone ou à un PC portable — entre autres appareils concernés par la mesure — qui permet d’évaluer la facilité avec laquelle le produit peut être réparé. Le but étant de valoriser des pratiques écoresponsables en incitant à (faire) réparer son smartphone au lieu d’en acheter un neuf.

Or, cet indice de réparabilité était censé évolué en 2024 en devenant un indice de durabilité. Le but étant de mieux retranscrire la capacité d’un appareil à fonctionner correctement sur la durée. Mais le projet a finalement abandonné, la France ayant été mise sous pression par l’Union européenne qui jugeait d’un mauvais œil cette évolution.

« Les autorités françaises ont pris note de l’avis circonstancié émis par la Commission européenne », écrit le ministère français de la Transition écologique dans un courrier (PDF) accessible publiquement.

Comme le rappelle BFM Tech&Co, la Commission européenne avait émis plusieurs réserves à la fin de l’année 2023 sur ce projet d’indice de réparabilité. Il était notamment question de « charges additionnelles pour les opérateurs économiques » et d’une potentielle « confusion » auprès des consommateurs et des consommatrices.

Bien qu’il accepte d’abandonner ce projet, le ministère de la Transition écologique continue de défendre l’indice de durabilité dans sa lettre à la Commission européenne.

Un indice de durabilité sur les smartphones, présenté sous la forme d’une note agrégée affichée en rayonnage guidant le consommateur vers l’achat des produits les plus susceptibles de durer dans le temps, constitue un outil différent et complémentaire du futur étiquetage énergétique des smartphones et tablettes prévu par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, tant au regard de la nature et de la lisibilité de l’information apportée, que du spectre élargi des critères contenus dans l’indice de durabilité.