Des nouvelles failles de sécurité chez Apple touchent tous les Mac, iPad et iPhone récents

Des chercheurs de l’université de Géorgie aux États-Unis ont découvert deux importantes failles de sécurité dans le modèle de fonctionnement des processeurs Apple. Sont touchées la plupart des machines pommées sorties après 2021/2022.

Crédit : Apple

C’est ce qu’on appelle un joli strike. Les Mac dotés de processeurs M2 ou mieux et tous les iPhone et iPad sortis depuis 2021 sont vulnérables à une paire d’attaques permettant d’extirper des informations personnelles contenues dans Chrome ou Safari.

Comme Bleeping Computer le relève, les attaques surnommées « SLAP » et « FLOP » ont démontré leurs capacités de nuisance via deux articles de recherche publiés par l’université de Géorgie aux États-Unis.

Les deux vecteurs d’attaque récemment découverts se reposent sur le même principe : l’exploitation de failles dans le processus d’exécution spéculative. Censé améliorer la rapidité d’une machine en exécutant des morceaux de codes de façon anticipés, ce système peut être exploité malicieusement.

Pour le dire simplement, si le processeur se trompe dans le code à exécuter, cela permet d’accéder à des données normalement protégées. Tout cela à distance via une simple page web contenant du code malicieux.

Ce système d’exécution spéculative avait déjà montré ses faiblesses au moment de la découverte des célèbres failles Spectre et Meltdown.

Quelles données sont en danger ?

Comme le montre les articles de recherche et la vidéo publiée sur le site dédié aux deux failles, SLAP et FLOP peuvent accéder au contenu des onglets Chrome et Safari. Ainsi, il devient possible de récupérer tout un tas d’infos personnelles via les sites consultés par la victime.

À droite, le bout de code permettant de siphonner des donnés à la volée // Crédit : Kim et al.

« Grâce à la confusion spéculative, […] nous pouvons récupérer l’historique de localisation de la cible à partir de Google Maps, le contenu d’une boite de réception Proton Mail ou les évènements renseignés dans l’agende iCloud », explique l’article détaillant le fonctionnement de FLOP.

Quels appareils sont concernés ?

D’après les spécialistes derrière cette découverte, les appareils vulnérables sont comme suit :

Les Macs sortis depuis 2022

Les Mac fixes sortis depuis 2023

Les iPad et les iPhone sortis depuis 2021

Concrètement, la plupart des appareils équipés des processeurs M2 ou A15 pour SLAP et M3/A17 pour FLOP sont concernés.

Actuellement, il n’existe pas de méthode pour se protéger à coup sûr de ces attaques. Seul Apple peut déployer une mise à jour pour corriger la faille. Fort heureusement, il n’y a pas (encore) de raisons de paniquer.

En effet, comme le précise la FAQ mise en ligne par les chercheurs, il n’existe pour le moment aucune preuve que SLAP ou FLOP ont été exploités malicieusement. Apple aussi se veut rassurant et affirme que « ce problème ne pose pas un risque immédiat pour nos utilisateurs ».

En attendant, appliquez bien vos mises à jour et tout devrait bien se passer.