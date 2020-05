Netflix va supprimer l’abonnement de ceux qui ne regardent rien

Si vous ne regardez plus aucun série ou film sur Netflix, le service va vous aider à faire des économies en résiliant automatiquement votre abonnement.

Le propre des services par abonnement est de ne pas toujours penser à les résilier, même quand on ne les utilise plus. C’est toujours pratique de les avoir sous la main, et après tout c’est un petit montant parmi d’autres sur le budget mensuel.

Résiliation automatique après 12 mois

Pour aider contre ce phénomène, et être sûr de n’avoir que des abonnés avec un minimum d’activité, Netflix a annoncé la mise en place d’un système de résiliation automatique.

Pour aller plus loin

Comment résilier son compte Netflix

Le service va tout simplement envoyer une notification à ceux qui n’ont rien regarder sur Netflix depuis 12 mois. Cette notification va proposer de résilier ou de garder l’abonnement au service. Si l’utilisateur ne répond rien, l’abonnement sera résilié automatiquement par Netflix.

D’après le service, ces comptes inactifs représentent moins de 0,5 % des abonnements, soit quelques centaines de milliers de comptes dans le monde.

Suppression complète au bout de 10 mois

Une résiliation d’abonnement n’est pas équivalente à la suppression complète du compte Netflix. Le compte conserve toutes les données comme les listes, les profils ou encore les contenus favoris pendant 10 mois supplémentaires après la résiliation.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures box Android TV et boîtiers multimédias en 2020 ? Notre sélection

Une belle manœuvre pour Netflix qui aura un faible impact sur son portefeuille, mais devrait bien aider les personnes concernées.