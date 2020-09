Téléfoot + Netflix : tout savoir sur l’offre SVoD à moins de 30 euros

Fruit du partenariat entre Mediapro et la chaîne TF1, Téléfoot se veut être la chaîne privilégiée pour les amateurs de football. Pour 29,90 euros par mois, la nouvelle chaîne associe son offre à un accès à Netflix dans son forfait Standard.



Officiellement ouverte aux abonnements depuis le 17 août, la chaîne Téléfoot est issue d’un partenariat entre le groupe de média espagnol Mediapro et la chaîne de télévision TF1. Elle reprend d’ailleurs le petit nom de l’émission dominicale phare de la chaîne. Cette nouvelle arrivée dans le paysage audiovisuel centre son offre sur le football, et rien que le football, avec la diffusion de matchs de championnats français et internationaux. Mais comme le répète son slogan, « parce que le foot ce n’est pas que du foot »… c’est aussi Netflix. En effet, parmi les offres proposées par Téléfoot, on trouve un abonnement qui intègre l’accès à la plateforme de streaming dans son format Standard, pour 29,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois minimum.

Un seul abonnement pour deux plateformes

Pour moins de 30 euros par mois, Téléfoot donne donc accès à son service complet en plus d’un accès à Netflix, avec un engagement d’un an minimum.

Pour rappel, l’offre de la chaîne de foot comprend la diffusion de 8 matchs par journée de Ligue 1 Uber Eats (dont les 10 plus grandes affiches de la saison comme les clasicos PSG/OM), 8 matchs de Ligue 2 par journée de championnat également ainsi que l’intégralité des rencontres de la Ligue des champions et de l’Europa League pour la saison 2020-2021. En complément, la chaîne diffusera aussi des émissions et programmes consacrés au football. Bref, une aubaine pour tous les amateurs de la discipline. L’ensemble sera accessible sur les Smart TV (jusqu’en 4K UHD/HDR, d’ailleurs), mais aussi sur PC, tablettes, smartphones iOS et Android, et bientôt sur les consoles. Actuellement, la chaîne est disponible via les opérateurs TV SFR, Bouygues, Free et Monaco Telecom. Des négociations sont en cours avec Orange et Canal +.

En plus de ce service clairement tourné vers le ballon rond, Téléfoot a passé un accord avec Netflix. Ainsi, avec cet abonnement à 29,90 euros par mois, vous pourrez avoir accès à la plateforme dans son format Standard. Ce dernier implique l’utilisation de son service en qualité HD et sur 2 écrans simultanés. L’ensemble des contenus de Netflix, à savoir les séries, films ou encore documentaires seront donc accessibles. En temps normal, Netflix propose cette offre à 11,99 euros par mois.

Si vous êtes déjà abonné à Netflix

Si vous bénéficiez déjà d’un abonnement à Netflix, vous resterez tout de même éligible à l’offre Téléfoot + Netflix. Il vous suffira de cliquer sur un lien envoyé par mail lors de l’inscription pour lier votre compte. La facturation de l’abonnement ne se fera plus par Netflix, mais par Mediapro Sport France. De même, si vous avez souscrit à un abonnement Netflix Premium avec 4 écrans simultanés et les programmes en Ultra HD, il faudra débourser 4 euros supplémentaires par mois pour continuer à bénéficier de ce service, portant ainsi l’offre Téléfoot + Netflix à 33,90 euros par mois.

À noter tout de même que les deux plateformes restent indépendantes et l’une ne diffusera pas les contenus de l’autre.