Que pensez-vous de Direct, la nouvelle TV en ligne de Netflix ?

Avec sa nouvelle TV en ligne répondant au nom de Direct, la plateforme à la demande Netflix s'écarte légèrement de sa philosophie originelle. Nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouveauté réservée à la France et déployée depuis le jeudi 5 novembre.

Avec Direct, Netflix change légèrement de cap. La plateforme de vidéos à la demande a en effet intégré cette nouvelle fonctionnalité qui s’apparente tout bonnement à de la TV linéaire. Uniquement lancée en France, cette nouveauté est distribuée sur la version web du service, et non sur l’application, comme l’a révélé Frandroid en exclusivité.

Team TV ou vidéo à la demande ?

Direct est composé d’une grille de programmes mêlant films, séries et documentaires, sélectionnés selon leur popularité auprès des utilisateurs français, et non selon vos goûts personnels. Ces contenus sont ensuite diffusés dans un flux en temps réel automatiquement généré sur cinq jours pour éviter de voir les mêmes programmes tourner en boucle.

Ici, l’idée de Netflix est de « se laisser porter et surprendre ». Et en cas de coup de cœur, vous pourrez toujours ajouter le contenu à votre liste. À savoir maintenant si cette nouveauté vous a tapé dans l’œil, ou si l’idée d’une TV linéaire sur un service comme Netflix vous laisse dubitatif, car trop éloignée du concept originel : de la vidéo à la demande.

C’est tout l’objet de ce sondage : que pensez-vous de Direct ?

J'adore l'idée, je ne sais jamais quoi choisir

Pourquoi pas de temps en temps

Non, dans vidéo à la demande, il y a DEMANDE