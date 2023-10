Adobe Max dévoile des nouveautés IA avec Firefly : voici les quatre nouveautés marquantes

Lors de sa conférence annuelle Adobe Max, dédiée aux créatifs, Adobe a présenté d'importantes mises à jour de son service de génération d'images, Firefly, introduisant notamment le modèle Firefly Image 2 et déployant d'autres fonctionnalités d'intelligence artificielle.

Adobe Max, l’évènement annuel, a une fois de plus été l’occasion de découvrir de nouvelles annonces dans le secteur du design et de la création graphique. La conférence de cette année a notamment mis l’accent sur l’intelligence artificielle et son intégration croissante dans les outils dédiés aux graphistes et designers. Dont, évidemment, la suite Adobe, avec Photoshop.

Adobe Photoshop Télécharger gratuitement

Parmi les annonces significatives, la mise à jour notable du service Firefly d’Adobe a mis en lumière la volonté de la firme de proposer des outils toujours plus performants et intuitifs pour les créateurs. Firefly, connu pour être un service de génération d’images basé sur l’IA, se dote ainsi de nouvelles fonctionnalités impressionnantes et de modèles améliorés.

Amélioration de la qualité d’image avec Firefly Image 2

Le modèle Firefly Image 2, successeur de l’original, a fait l’objet d’une refonte significative en termes de rendu d’image, promettant une amélioration notable de la qualité des images générées. Les détails comme la texture de la peau, les cheveux, les mains et les traits du visage bénéficient de rendus bien plus précis et réalistes.

La résolution, ou définition, ça dépend de votre point de vue, des images produites a également été améliorée, proposant des couleurs plus vivantes et des contrastes plus marqués, permettant ainsi une représentation photoréaliste des sujets humains plus convaincante. Le modèle Firefly Image 2 introduit également des fonctionnalités d’édition avancées, pilotées par l’intelligence artificielle, qui ajustent automatiquement divers paramètres des images générées, comme la profondeur de champ et le flou de mouvement. Comme dans la version précédente, disponible depuis avril 2023, une centaine de langues sont prises en charge.

Adobe Express, disponible en ligne et gratuitement, a également été étendu pour inclure la génération de contenu IA avec une approche collaborative accrue entre les services de conception et de marketing avec une stratégie appelée AI first. Cette approche est complétée par un modèle de conception pour créer des modèles. Celui-ci fonctionne via la saisie de texte habituelle et crée, par exemple, des conceptions complètes pour des dépliants ou des affiches sur demande, comprenant des textes, une mise en page et des images. On en parle un peu plus bas. Express sera bientôt disponible sous forme d’application Web sur les Chromebooks, tout comme la version allégée en ligne de Photoshop.

Adobe Photoshop Express Télécharger gratuitement

Introduction de Firefly Vector et Design Model

Adobe a également introduit deux nouveaux modèles IA, Firefly Vector Model et Firefly Design Model. Firefly Vector Model est présenté comme le tout premier générateur d’images vectorielles dirigé par le texte. Les utilisateurs peuvent créer des images vectorielles éditables en insérant simplement des prompts textuels. Contrairement aux images bitmap, les images vectorielles peuvent être redimensionnées à n’importe quelle taille sans perte de qualité.

Le Firefly Design Model, quant à lui, est conçu pour générer des modèles personnalisables pour divers supports, allant de l’impression à la publicité en ligne. Cette fonction « text-to-template » est une avancée intéressante, simplifiant la conception de templates sur Adobe Express, en générant des modèles éditables à partir de simples descriptions textuelles.

Fonctionnalité Generative Match et nouvelles politiques de protection

En plus des nouveaux modèles, Adobe a lancé une fonctionnalité beta appelée Generative Match. Cette dernière permet aux utilisateurs de faire correspondre le style du contenu généré avec celui d’images spécifiques, en offrant la possibilité d’appliquer un style de marque cohérent sur différents supports.

Cependant, Adobe semble être conscient des problèmes éthiques potentiels et des préoccupations liées aux droits d’auteur. Des politiques et des garde-fous ont été mis en place pour prévenir les abus de la fonction Generative Match, et les utilisateurs doivent accepter les conditions d’utilisation d’Adobe et confirmer qu’ils ont le droit d’utiliser les images téléchargées.

Firefly 2, incluant la fonctionnalité Generative Match, est actuellement accessible pour des essais dans la version bêta web d’Adobe et est prévu pour être intégré aux applications Creative Cloud dans le futur. Parallèlement, le modèle Firefly Vector peut être obtenu à travers une mise à jour d’Adobe Illustrator disponible sur l’application Creative Cloud, tandis que le modèle Firefly Design est proposé en version bêta sur Adobe Express.