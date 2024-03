Une nouvelle version de ChatGPT serait imminente

Sur X, l'un des chercheurs en IA d'OpenAI laisse entendre que la firme aurait des choses à nous dire très bientôt. Faut-il y voir une annonce imminente pour ChatGPT-5 ? La question peut en tout cas se poser.

Faut-il s’attendre à un déploiement prochain d’une nouvelle version de Chat-GPT ? Un an après l’introduction de GPT-4, la question peut commencer à se poser, d’autant que Leopold Aschenbrenner, l’un des chercheurs d’Open AI, s’est fendu il y a quelques jours d’un post énigmatique sur X… laissant entendre que cette année de calme relatif chez Open AI serait bientôt révolue.

« Un an depuis la sortie de GPT-4. J’espère que vous avez tous profité d’un peu de temps pour vous détendre », a-t-il commenté, avant d’ajouter que « ces douze mois auront été les plus lents dans la progression de l’IA pour un long moment à venir ». Son tweet laisse entendre que cette période de 12 mois sans nouveauté majeure pour ChatGPT ne serait pas près de se reproduire. En d’autres termes, des annonces pourraient émailler l’année 2024.

ChatGPT-5 à l’horizon ?

Pour contexte, Leopold Aschenbrenner est affecté à la division Superalignment d’Open AI. Cette dernière est chargée de guider les systèmes d’IA extrêmement intelligents (parfois surnommés superintelligence) afin qu’ils agissent conformément à des valeurs humaines et des objectifs bien précis. Son rôle au sein d’Open AI lui permet certainement d’être bien placé pour savoir quand et comment l’entreprise lancera de nouveaux modèles d’IA. Son tweet mérite donc d’être lu avec attention, même s’il ne nous donne aucune information concrète en l’état.

On peut néanmoins imaginer que Leopold Aschenbrenner cherche à nous avertir, sans trop en dire, que ChatGPT-5 est sur le point de se concrétiser. Difficile toutefois d’en être certains à ce stade. On sait simplement que la prochaine version de l’IA conversationnelle d’Open AI est en chantier depuis de longs mois. Croire à un déploiement cette année n’a donc rien de délirant.

Une piste d’autant plus intrigante que Microsoft a récemment ajouté, par erreur, une mention à un certain « ChatGPT-5 Turbo » sur la page de son abonnement Copilot Pro, et que Sam Altman lui-même a laissé entendre chez Lex Friedman (entre deux « honnêtement, je ne sais pas »), que GPT-5 arriverait sûrement au cours de cette année 2024. En regardant en arrière, le CEO d’Open AI s’amuse même, dans cette interview accordée le 18 mars, des performances de ChatGPT-4, indiquant que cette version « est un peu nulle ».

Chez Microsoft, Mikhail Parakhin a pour sa part indiqué que GPT-5 serait suffisamment puissant et intelligent pour déchiffrer une langue vieille de 3000 ans qui n’a jamais été déchiffrée. De quoi aiguiser bien des appétits.