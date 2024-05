On vit presque dans le film Her

Dans Her, une intelligence artificielle nommée Samantha devient une compagne virtuelle. GPT-4o d'OpenAI semble s'en inspirer en rendant nos assistants virtuels plus humains et interactifs que jamais.

L’actualité de l’intelligence artificielle évolue rapidement et il est souvent difficile de suivre les nouveautés. Le terme « IA » est devenu un buzzword omniprésent, utilisé parfois à tort et à travers. Et, on a tendance à le filtrer.

Cependant, il est important, des fois, de s’arrêter un instant pour regarder de plus près ce qu’il se passe.

Prenez la dernière annonce d’OpenAI : le modèle de langage GPT-4o. Ce modèle pourrait bien marquer une étape déterminante dans l’évolution des technologies conversationnelles.

De la SF

Les films de science-fiction ont souvent anticipé des avancées technologiques. « A Journey to the Moon », inspiré de Jules Verne, évoquait les voyages spatiaux dès les années 1900. En 1968, « 2001 : A Space Odyssey » introduisait HAL 9000, un superordinateur avec une IA capable de comprendre et de parler aux humains.

Plus récemment, en 2013, le film « Her » de Spike Jonze montrait Joaquin Phoenix tomber amoureux de Samantha, une assistante virtuelle ultra-avancée.

Ces œuvres ont souvent paru très futuristes. Mais avec GPT-4o, ce futur « Her » semble plus proche que jamais.

– Pourquoi est ce que tu vis dans un ordinateur ? – Parce que je n’ai pas le choix. Film Her, 2013

Ce modèle, avec son architecture mélange d’experts (MoE), vise à être à la fois efficace et performant. Sa latence moyenne est de 320 millisecondes, ce qui le rend très réactif.

Des capacités impressionnantes

Lors de sa conférence, OpenAI a montré de quoi est capable GPT-4o. L’assistant a raconté une histoire en variant les expressions vocales, a répondu à des commandes instantanément et a même chanté. Il a analysé des images en temps réel et servi de traducteur instantané. Ces démonstrations montrent une IA plus flexible et interactive que jamais.

Sam Altman, PDG d’OpenAI, a exprimé son enthousiasme sur le blmog d’OpenAI : « Le nouveau mode voix et vidéo est la meilleure interface informatique que j’ai jamais utilisée. On dirait l’IA des films, et c’est assez fou de voir que c’est réel. ». C’est vrai, cette capacité à répondre rapidement et de manière expressive marque un grand changement.

GPT-4o représente un pas important vers des assistants virtuels plus intuitifs et réactifs. Il ne s’agit plus seulement d’outils, mais de véritables interlocuteurs capables de comprendre et de s’adapter à nos besoins.

L’IA est en train de franchir une nouvelle étape. Siri paraît tellement vieux à côté, on comprend mieux pourquoi Apple serait intéressé à signer un partenariat avec OpenAI.

La frontière entre fiction et réalité s’estompe

Quand la science-fiction devient réalité, cela soulève aussi des questions. Dans Her, la relation entre Theodore et Samantha pousse à réfléchir sur la nature des interactions humaines et des sentiments.

Aujourd’hui, avec des IA de plus en plus sophistiquées, ces questions ne sont plus théoriques. Comment ces technologies vont-elles influencer nos vies ? Quels seront les impacts sur notre vie privée, nos emplois, nos relations ?

Ce sont des enjeux à considérer alors que nous avançons dans un futur où la SF n’est plus juste une distraction, mais une partie intégrante de notre quotidien.

Envie de tester GPT-4o ?

GPT-4o a commencé à être déployé en remplacement de GPT-3.5 (version gratuite) et GPT-4 (version payante).

Cette mise à jour marque la première fois qu’un nouveau modèle de langage OpenAI est accessible à tous les utilisateurs de ChatGPT, ce qui laisse présager que l’annonce de GPT-5 n’est plus très loin. Les abonnés ChatGPT Plus sont les premiers à bénéficier de cette mise à jour.

La fameuse fonction Voice/Vision sera quant à elle disponible plus tard pour les abonnés Plus (20 dollars par mois) en premier lieu.