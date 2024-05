ChatGPT dans iOS 18, Apple proche de conclure un accord avec OpenAI

C'est le grand chamboulement. Après avoir été en discussion avec Google pour intégrer son chatbot Gemini dans la prochaine version d'iOS, Apple se tournerait finalement vers son concurrent direct, OpenAI, et son très connu ChatGPT.

C’est Mark Gurman de Bloomberg qui rapporte qu’Apple est proche de conclure un accord avec OpenAI pour ajouter des fonctionnalités de ChatGPT dans iOS 18. Souvent bien informé, notre confrère américain cite des sources qui souhaitent rester anonymes. Il précise que si les discussions avec Google n’ont pas abouti, elles sont toujours en cours.

Un rapprochement avec OpenAI permettrait de proposer un chatbot populaire aux utilisateurs d’iPhone, une nouveauté qui viendrait s’inscrire dans un ensemble de fonctions d’intelligence artificielle qu’Apple souhaite apporter à ses iPhone.

IA locale, la vision d’Apple

Rappelons que la vision IA de Cupertino serait bien particulière. Contrairement à Samsung qui fait tourner son Galaxy AI en mode distant, faisant appel au Cloud, Apple aurait dans l’idée d’opérer des fonctions IA en local via un modèle de langage calculé par ses propres puces. Une solution qui a ses atouts et inconvénients. On y gagnerait en temps d’exécution, mais on serait aussi contraint par la puissance limitée des puces d’Apple.

Des fonctions IA d’iOS 18 opérées depuis les serveurs d’Apple

C’est pour cela qu’Apple pourrait en parallèle faire appel à des serveurs externes pour calculer les opérations d’IA les plus gourmandes. Le même Mark Gurman indique que certaines fonctions d’IA seront prises en charge par des serveurs équipés, dans un premier temps, de puces M2 Ultra, en attendant que les M4 soient déployées.

Cela concernerait notamment des fonctions comme le nouveau Siri plus performant, le traitement de larges textes ou la génération d’images. Le fait d’utiliser ses propres serveurs et ses propres puces permettrait aussi à Apple de garantir une confidentialité des données renforcée. Un sujet épineux quand on parle d’intelligence artificielle.

D’ailleurs, Tim Cook, PDG d’Apple, émet lui-même des réserves quant à l’IA. Utilisateur de ChatGPT, il expliquait l’an dernier qu’il y avait encore « un certain nombre de problèmes à régler » et que s’il y aurait bien des fonctions d’IA dans iOS, elles seraient intégrées « de manière très réfléchie ».