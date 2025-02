Premiere Pro : Adobe transforme le montage vidéo grâce à ses outils d’intelligence artificielle

Avec Premiere Pro, l’IA se met au service de la créativité. Gagnez du temps sur les tâches les plus rébarbatives et consacrez-vous à l’essentiel en profitant des dernières innovations signées Adobe.

Comment se concentrer sur la dimension créative de son projet vidéo sans perdre de temps sur les tâches les moins essentielles ? Adobe s’attèle, grâce aux avancées de l’IA, à soulager les monteurs et monteuses vidéo avec un grand nombre de nouveautés extrêmement pratiques pour son application Premiere Pro.

Génération d’image, transcription des voix, colorimétrie, recadrage : avec son approche responsable de l’IA, Adobe remet la créativité au centre du montage vidéo. Découvrez comment avec six cas concrets que l’on rencontre sur tout type de projets vidéo, professionnels comme amateurs.

Un plan trop court ? Premiere Pro le rallonge pour vous !

Si seulement on avait coupé l’enregistrement un poil plus tard ! Tout vidéaste s’est déjà retrouvé face à cet épineux problème, sur son banc de montage une fois le tournage terminé : quelques frames de plus, et le plan aurait parfaitement collé avec le changement de rythme de la musique… Quand il est impossible de refaire le plan et que le bricolage s’avère disgracieux, une nouvelle solution s’offre désormais à vous : l’extension générative d’Adobe Premiere Pro. Grâce à des algorithmes puissants, votre plan est prolongé, vous pouvez ajuster certains détails comme la ligne de regard d’un personnage ou une incohérence de l’action. Résultat : une séquence parfaitement fluide et cohérente.

Extrêmement pratique pour l’image, l’extension générative marche également pour les sons d’ambiance. Indisponible pour les dialogues et la musique, pour des raisons évidentes de respect du droit d’auteur, cette fonctionnalité vous fera gagner un temps précieux en un simple cliquer/glisser. Cerise sur le gâteau, le calcul s’effectue en tâche de fond : vous pouvez donc poursuivre votre travail pendant que les algorithmes vous aident à finaliser votre projet.

Vous cherchez un plan particulier ? Demandez à Premiere Pro de le trouver d’un simple prompt !

On le sait, il peut être très compliqué d’organiser correctement son chutier pour les projets d’envergure. Adobe propose une fois encore une solution pratique avec Media Intelligence : cet outil analyse l’ensemble de vos éléments pour vous aider à trouver facilement la bonne séquence quand vous en aurez besoin.

Décrivez simplement celle que vous cherchez avec une expression simple du type « coucher de soleil », « vélo rouge » ou « foule qui marche dans la rue » et le tour est joué. Dans la même veine, Premiere Pro peut automatiquement identifier le type de son (dialogue, musique, ambiance) pour y apposer un label et vous permettre de distinguer rapidement chaque fichier.

Enfin un recadrage automatique intelligent !

Pour adapter son contenu vidéo aux spécificités techniques des différentes plateformes, il n’y a pas 36 solutions. On change simplement le ratio de l’image, du 16/9 au 9/16 par exemple, et on prie pour ne pas avoir à trop manipuler les sources d’origine pour les adapter au format portrait.

Mais ça, c’était avant. Adobe répond à cette problématique bien connue des créateurs et créatrices de contenu avec un outil de recadrage (vraiment) intelligent. Il se charge lui-même d’analyser les zones d’intérêt de l’image pour s’assurer qu’elles soient bien au centre dans le nouveau format. Rapide et efficace, c’est tout ce que l’on recherche quand on multiplie les projets.

Gagnez un temps précieux avec la transcription automatique des dialogues

Les avancées du modèle Firefly d’Adobe ne s’arrêtent pas à la génération d’images et à l’analyse de vos éléments visuels et sonores. La transcription automatique des dialogues peut tout d’abord vous permettre de générer (et traduire) facilement des sous-titres, mais surtout de réaliser un montage préliminaire rapide en retravaillant le texte généré.

Choisissez la bonne prise, coupez puis ordonnez le texte et laissez le soin à Premiere Pro d’agencer correctement les passages en fonction de votre découpage textuel. L’outil peut même fluidifier les transitions audio pour vous prémâcher la prochaine étape. Idéal pour créer un storyboard ou dérusher une longue interview.

Avec Premiere Pro, l’ingénieur du son est inclus

Parce qu’on n’a pas toujours un ingénieur du son sous la main, Premiere Pro dispose d’un grand nombre de possibilités pour améliorer la précision et la qualité audio de ses projets vidéo. Parmi les avancées, figure la simplification des transitions, l’amélioration vocale automatique qui fait taire les bruits parasites, une meilleure gestion des formes d’ondes sur la timeline ou encore un « autoducking » performant.

Derrière ce terme technique se cache un ajustement très fin des volumes sonores des différentes sources en fonction des dialogues. Automatiquement, le logiciel peut s’occuper de baisser graduellement les sons d’ambiance et la musique dès qu’un dialogue se fait entendre, tout en vous laissant le champ libre si vous souhaitez faire des ajustements à la main.

Un étalonnage automatique et rapide

Il est très chronophage de faire correspondre le rendu visuel de deux plans différents, d’autant plus si ceux-ci proviennent différentes sources : caméra professionnelle, smartphone, drone, action cam, appareil photo… Premiere Pro offre un outil d’automatisation de l’étalonnage particulièrement puissant qui vous évitera bien des tracas.

En plus de cette fonctionnalité bien pratique, le logiciel d’Adobe profite désormais d’une meilleure intégration des formats RAW et LOG, qui laissera toute la latitude aux aficionados de l’étalonnage de travailler leur colorimétrie avec précision.

Premiere Pro : un outil collaboratif éthique, intelligent et ouvert

Avec Premiere Pro, le montage vidéo entre dans une nouvelle ère. Loin de remplacer la créativité humaine, l’IA la met au contraire en valeur en s’occupant de toutes les tâches ingrates et chronophages qui polluent le processus de création vidéo. Adobe propose, en effet, une approche responsable du développement de ses modèles d’IA, qui n’utilisent, par exemple, pas de contenu pioché sur le web ou chez ses utilisateurs.