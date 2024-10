La génération d’images débarque pour tous dans Gemini, voici comment l’utiliser

Annoncé lors de sa conférence Google I/O, Imagen 3, l’outil de génération d’images de Google est désormais accessible à tous les utilisateurs de Gemini.

Source : Montage Frandroid

Développé par les équipes de DeepMind, Imagen 3 est le modèle de génération d’images que l’on retrouve dans Google Gemini. Un outil qui est aujourd’hui à tous ses utilisateurs, on vous montre comment l’utiliser.

Une génération impressionnante

C’est sur X (anciennement Twitter) que Google a dévoilé la sortie d’Imagen 3. Dans ses premières versions, le générateur semblait perdu dans sa génération d’images, mais les choses ont a priori changé.

Dévoilé lors de la conférence Google I/O 2024, Imagen 3 est capable d’améliorer la qualité de vos images et d’en créer de toutes pièces en passant d’un style cartoonesque à un style photoréaliste.

Une image générée avec Imagen 3 et son « prompt » // Source : Google

Pour aller plus loin

Google va générer des images encore plus réussies pour se frotter à DALL-E et Midjourney

Simple comme bonjour

Pour utiliser Imagen 3, rien de plus de simple. Il vous suffit de lancer Gemini et de lui demander de générer une image. Ensuite, vous devrez lui détailler, un modèle ou « prompt » en lui indiquant ce que vous souhaitez générer et le style dans lequel vous souhaitez voir apparaître votre image. Libre à vous en suivant de modifier l’image générer si des détails ne vous conviennent pas ou bien d’en générer une toute nouvelle.

Selon 9to5Google, Imagen 3 est disponible pour tous les utilisateurs de Gemini ainsi que pour les utilisateurs gratuits. Une aubaine avec l’arrivée de Gemini Live en France. Toutefois, certaines fonctions, comme la génération « d’individus » ne sont accessibles qu’aux utilisateurs disposant de formules payantes. Le champ des possibles reste vaste.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.