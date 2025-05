Google ajoute Gemini à TalkBack, et ça change tout : on vous explique pourquoi

« De quelle couleur est cette guitare ? » : cette question, impensable il y a encore quelques mois pour une personne aveugle regardant une photo, devient réalité grâce à la nouvelle intégration de Gemini dans TalkBack.

Comment l’IA peut aider l’accessibilité ? Google vient d’apporter une réponse concrète avec l’intégration de Gemini dans TalkBack. Désormais, les utilisateurs aveugles ou malvoyants peuvent questionner leur écran comme s’ils s’adressaient à un ami : « De quelle couleur est cette guitare ? » ou « Y a-t-il une réduction sur ce produit ? ». Cette révolution transforme l’expérience mobile pour des millions de personnes.

Quand l’intelligence artificielle devient les yeux des utilisateurs

La nouveauté commence par une fonction simple mais puissante : la possibilité de poser des questions directes sur ce qui apparaît à l’écran. TalkBack, le lecteur d’écran d’Android utilisé par des millions de personnes aveugles ou malvoyantes, dépasse désormais la simple description pour offrir une véritable conversation avec le contenu visuel.

Cette évolution transforme radicalement l’expérience mobile. Lorsqu’un ami partage la photo de sa nouvelle guitare, l’utilisateur peut non seulement obtenir une description automatique, mais aussi s’enquérir de la marque, des couleurs, ou même demander si l’instrument semble de bonne qualité. L’IA analyse l’image et fournit des réponses contextuelles précises.

Plus impressionnant encore, Gemini examine l’ensemble de l’écran pour répondre à des questions sur n’importe quel contenu affiché. Dans une application de shopping, par exemple, il devient possible de demander « En quelle matière est cette veste ? » ou « Quelle est la plus grande réduction disponible ?« . Cette approche conversationnelle élimine les barrières entre information visuelle et accessibilité.

Des émotions enfin perceptibles dans les sous-titres

Google perfectionne également ses « Expressive Captions« , ces sous-titres intelligents qui analysent l’audio en temps réel. L’innovation majeure ? La détection de la durée et de l’intonation des mots prononcés.

Cette amélioration répond à un besoin : comprendre le ton d’une conversation. Quand un commentateur sportif s’exclame « Incroyaaable !« , l’utilisateur sourd ou malentendant perçoit maintenant cette emphase grâce aux légendes qui allongent visuellement le mot. De même, la différence entre un « non » sec et un « nooooon » dramatique devient claire.

La technologie enrichit aussi la reconnaissance sonore avec des étiquettes pour identifier sifflements, applaudissements ou raclements de gorge. Ces détails, anodins pour certains, rendent les conversations et contenus multimédia plus riches et nuancés pour leurs utilisateurs.

L’accessibilité web rattrape enfin son retard

Chrome corrige une lacune historique avec l’intégration de la reconnaissance optique de caractères (OCR) automatique pour les PDF. Cette fonctionnalité, longtemps attendue, permet enfin d’interagir avec les documents numérisés.

Concrètement, les PDF scannés deviennent aussi accessibles que n’importe quelle page web. L’utilisateur peut naviguer dans le texte, effectuer des recherches, ou copier des passages sans difficulté. Cette mise à jour supprime une source majeure de frustration dans la navigation web accessible.

Sur mobile, Chrome pour Android introduit enfin Page Zoom, permettant d’ajuster la taille du texte sans déformer la mise en page. Une fonction élémentaire sur ordinateur qui manquait cruellement aux utilisateurs malvoyants sur smartphones.

