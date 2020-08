Microsoft réinvestit dans Windows avec sa nouvelle réorganisation

Changement de cap chez Microsoft. Deux ans après avoir rattaché l'essentiel du développement de Windows à sa division Azure, dédiée en premier lieu aux serveurs, le groupe donne plus de pouvoir à Panos Panay. Une nouveauté que le grand manitou des produits chez Microsoft pourrait mettre à profit pour la gamme Surface.

C’est une réorganisation intéressante à laquelle vient de se livrer Microsoft en confiant à Panos Panay, responsable produits et figure de proue de la division Surface, un peu plus de pouvoir dans le développement de Windows. L’homme avait déjà pris la tête du développement des fonctions grand public du système d’exploitation en février. Il aura désormais sous son contrôle une autre partie importante du développement de Windows.

Pour comprendre ce changement, il faut revenir deux en arrière, lorsque la firme avait lié le développement du noyau de Windows à sa division Azure, en charge des serveurs. Une action qui avait été interprétée par beaucoup comme une diminution de l’importance accordée au développement du client Windows et ce au profit d’une activité serveur en pleine expansion.

Il faut dire qu’avant l’épidémie de Covid-19, l’essentiel de la croissance de Microsoft était corrélée à Azure et à sa prépondérance, notamment, sur le secteur du Cloud. Tenter de lier Windows à Azure avait donc du sens. La résurgence de Windows, conséquence de l’épidémie de coronavirus, aura visiblement enjoint Microsoft à revoir sa copie.

Windows et les produits Microsoft dans le même bateau (et sous la même houlette)

C’est donc sous la direction de Panos Panay que Microsoft place une partie importante du développement du noyau de Windows. Le chef de produits du groupe se voit ainsi chargé de superviser l’équipe COSINE (Core OS and Intelligent Edge). Une tâche que l’intéressé devrait prendre à coeur, et pour cause, il contrôle déjà le groupe Windows + Devices.

Au travers de ce changement, Microsoft donne à Panos Panay les clés pour contrôler l’expérience Windows et Surface de bout en bout. La même division sera ainsi chargée de développer Windows et de l’intégrer directement à des produits, tout en l’agrémentant de services. Une thèse confirmée par les sources de la journaliste de ZDNet Mary Jo Foley, qui évoque elle aussi une expérience de service et d’expédition menée de bout en bout par les équipes de Panos Panay.

Pour accompagner ce changement de paradigme, Microsoft en profite pour créer plusieurs nouvelles équipes de développement pour Windows. Baptisée ‘Developers and Experiences’ (WDX), la plus importante de ces équipes réunit les groupes ‘Windows Experiences’ et ‘Developer Ecosystem Platform’, également placés sous le contrôle de Panos Panay.

Le grand patron des produits chez Microsoft s’est fendu d’un communiqué à l’occasion de cette réorganisation. « La mission de Windows + Devices est de construire des plates-formes et des produits qui créent et complètent des expériences magiques avec l’ensemble de [ce que propose] Microsoft, afin de permettre à chaque personne et entreprise d’en faire plus », a-t-il déclaré.

En passant à l’étape suivante, nous nous concentrons sur la fabrication de produits, l’harmonisation des expériences au sein de l’entreprise, [tout en stimulant] l’inspiration pour notre vaste et dynamique écosystème. Nous souhaitons créer de l’attrait pour l’utilisateur final dans tous les segments de l’entreprise.

En changeant de mains, le développement de Windows pourrait profiter d’un meilleur suivi pour une expérience finale plus gratifiante pour l’utilisateur final. C’est du moins l’objectif de Microsoft.