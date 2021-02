Windows 10X : un développeur facilite l’installation sur n’importe quel PC

Créer facilement une image de Windows 10X pour l’installer sur un PC x86 en une poignée de minutes est désormais possible grâce à un outil partagé sur Twitter. Baptisé « Device Image Generator », il ressemble à l’outil officiel proposé par Microsoft pour créer une image de Windows 10.

Version dépouillée de Windows 10, inspirée sous certains aspects de ChromeOS, Windows 10X devait initialement servir uniquement aux appareils pliants et à double écran. Au bout du compte, Microsoft l’a finalement réorienté vers des appareils à écran unique, avec dans l’idée de concurrencer l’OS de Google sur des ordinateurs portables dédiés à la bureautique, à l’entreprise et au monde de l’éducation. Disponible depuis quelques semaines au travers d’une build préliminaire, le système que Microsoft destine à des appareils proches des Chromebooks s’était déjà laissé approché.

On apprend aujourd’hui qu’il va désormais être plus simple d’en créer une image pour l’installer sur n’importe quel PC x86. C’est en effet ce que propose « Device Image Generator », un outil conçu par @thebookisclosed, un développeur indépendant, et partagé sur Twitter.

Windows 10X est désormais plus facile à tester

Cet utilitaire vient combler un vide pour les utilisateurs qui souhaiteraient tester Windows 10X dès maintenant. Microsoft ne propose en effet aucun logiciel d’installation puisque son OS est voué à être diffusé seulement auprès de partenaires OEM, et non directement auprès de l’utilisateur final comme Windows 10.

« Device Image Generator » permet dont de créer un package Full Flash Update (FFU) entièrement fonctionnel de la build actuelle de Windows 10X. Comme l’explique XDA Developers, il offre aussi la possibilité aux utilisateurs d’exporter les pilotes requis à partir de l’instance existante de Windows 10 pour les réutiliser dans l’image qu’ils sont en train de créer. Jusqu’à présent, il fallait utiliser les outils CLI : une méthode plus complexe.

L’utilitaire crée pour le reste de manière automatique un ensemble de packages de configuration nécessaire à la « construction » de l’image finale. Attention par contre, « Device Image Generator » ne prend pas en charge le téléchargement du jeu de fichiers UUP (Unified Update Platform) propres à Windows 10X. Les utilisateurs doivent donc s’en prémunir en amont.

Téléchargeable à cette adresse (il ne vous restera plus qu’à extraire le dossier Zip et à lancer l’exécutable DevImgGen.exe), l’utilitaire DIG est par contre toujours en bêta et se base par ailleurs sur une build non définitive de Windows 10X pour créer son image de l’OS. Il faut donc s’attendre à des bugs épars…