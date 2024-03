3 Go par semaine maximum : la solution de Najat Vallaud-Belkacem pour rationner Internet

« 3 Go par semaine » : la proposition de Najat Vallaud-Belkacem pour rationner Internet est-elle réaliste ?

Dans une interview récente à Le Figaro, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l’Éducation nationale, a lancé un appel à « rationner internet » en accordant un nombre limité de Go à utiliser quotidiennement. Si l’intention de lutter contre les dérives liées à la surexposition aux écrans est louable, la proposition de l’ancienne ministre soulève plusieurs questions.

« Si nous savons que nous n’avons que trois gigas à utiliser sur une semaine, nous n’allons sans doute pas les passer à mettre des commentaires haineux ou fabriquer des fakes. »

Cette affirmation de Najat Vallaud-Belkacem laisse perplexe. En effet, la limitation de la consommation d’internet à 3 Go par semaine paraît déconnectée de la réalité, car les besoins en données varient considérablement d’une personne à l’autre. Aujourd’hui, de nombreuses activités professionnelles, éducatives et sociales nécessitent un accès régulier et conséquent à internet. Imposer une telle restriction pourrait pénaliser certains utilisateurs et entraver le bon fonctionnement de certaines activités.

L’UHD, le porno, Starlink, tout y passe

L’ancienne ministre cite également l’exemple de la vidéo en ultra haute définition (UHD) et du visionnage de contenus pornographiques comme des pratiques superflues et énergivores.

« Peut-être cesserons-nous de considérer comme “normal” de passer plusieurs heures sur des sites pornographiques à regarder des vidéos en ultra HD. »

Bien que la consommation excessive de ces contenus puisse effectivement poser problème, il convient de rappeler que l’UHD est également utilisée dans des domaines tels que la création artistique, la formation professionnelle ou encore la télémédecine.

Par ailleurs, plutôt que de restreindre l’accès global à internet, il serait peut-être plus judicieux de cibler spécifiquement la régulation et la sensibilisation autour de ces contenus. Najat Vallaud-Belkacem mentionne également le projet Starlink, qui vise à déployer un réseau de satellites pour fournir un accès internet à haut débit dans les zones mal desservies par le très haut débit.

« Il y a une urgence numérique comme il y a une urgence climatique. Elle ne consiste pas à envoyer dans l’espace des satellites supplémentaires, mais à débrancher la prise, à éteindre nos écrans, et à commencer à revivre, enfin. ».

Il est vrai qu’on peut se demander si le projet Starlink a un impact négatif sur l’environnement, mais il ne faut pas ignorer les avantages qu’il pourrait apporter pour réduire les inégalités numériques. Au lieu de critiquer ce genre d’initiative, il serait plus utile de trouver des moyens pour réduire son empreinte écologique tout en conservant ses bénéfices.

L’idée de rationner internet pose également des questions éthiques et pratiques. Est-ce que ça pourrait être vu comme une atteinte à la liberté d’expression et d’accès à l’information ? Comment établir un quota juste pour tous les utilisateurs, sachant que les besoins en données peuvent être très différents d’une personne à l’autre ?

Pour faire face aux défis liés à notre utilisation des écrans et d’internet, il semble plus judicieux d’adopter une approche équilibrée et éclairée. Celle-ci devrait se baser sur l’éducation, la sensibilisation et la régulation ciblée des pratiques problématiques, plutôt que d’envisager des mesures radicales comme le rationnement d’internet.

Le low tech et la décroissance

En fait, même si l’idée de Najat Vallaud-Belkacem de réduire notre consommation d’internet à 3 Go par semaine peut paraître un peu extrême et pas très réaliste, il est important de comprendre ce qu’elle veut vraiment dire. Elle essaie de nous faire réfléchir à notre façon d’utiliser la technologie et de promouvoir des alternatives plus durables et responsables, comme le low tech et la décroissance.

Le low tech, c’est l’idée d’utiliser des technologies simples, peu coûteuses et respectueuses de l’environnement. L’objectif est de réduire notre dépendance aux écrans et aux outils numériques qui consomment beaucoup d’énergie. Donc, limiter notre consommation d’internet pourrait être une façon d’encourager l’adoption de pratiques plus sobres et d’utiliser des solutions low tech dans notre vie de tous les jours.

La décroissance, c’est un mouvement qui remet en question notre système économique basé sur la croissance constante et qui encourage une réduction volontaire et équitable de la production et de la consommation.

Dans ce contexte, la proposition de Najat Vallaud-Belkacem pourrait être vue comme une invitation à réfléchir à nos besoins réels et à adopter un mode de vie plus sobre et respectueux de l’environnement. Alors, au-delà de la forme de sa déclaration, il est important de saisir l’occasion de débattre du fond. Mais, on en demande peut-être trop.