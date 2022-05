Mot de passe compromis ? Google Assistant vous aide maintenant à le changer

Google commence à déployer une nouvelle fonction de Google Assistant pour aider l'utilisateur à changer son mot de passe lorsqu'il est compromis. Une nouveauté que l'on attendait depuis près d'un an.

Google annonçait l’année dernière qu’il lancerait graduellement une nouvelle fonctionnalité permettant à Google Assistant, sous Chrome pour Android, d’automatiser en grande partie le remplacement d’un mot de passe lorsque ce dernier est compromis. Cette promesse ne s’était toutefois pas vraiment concrétisée. Seule une poignée d’utilisateurs avaient jusqu’à présent été en mesure de tester cette nouveauté. Aujourd’hui, Android Police rapporte que son déploiement à grande échelle semble enfin avoir débuté.

Pour rappel, le concept de cette nouvelle fonctionnalité est plutôt simple : si l’un de vos mots de passe stockés sur Google Chrome est compromis, ou qu’il ne présente pas un niveau de sécurité suffisant, Google Assistant vous le fera savoir au travers d’une fenêtre pop-up. Il vous sera alors permis d’ignorer l’alerte, ou de remplacer automatiquement le mot de passe exposé. Google Assistant s’occupera (presque) de tout, tout du moins après que vous lui en ayez donné l’autorisation.

Si vous choisissez de changer automatiquement de mot de passe, Google Assistant vous renverra directement vers le service ou site web correspondant, afin d’en créer un nouveau manuellement ou automatiquement (il sera alors généré par Google Assistant). Comme le précise Android Police, l’assistant peut gérer tout seul l’ensemble du processus, mais il est aussi possible de prendre le relais à tout moment.

Google Assistant being able to change breached passwords >>>>> pic.twitter.com/Dfcnvhs1S5

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 3, 2022